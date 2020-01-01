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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pipedog üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pipedog üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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PIPEDOG Qiymət Məlumatları

PIPEDOG nədir

PIPEDOG Rəsmi Veb-saytı

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Bugünkü pipedog (PIPEDOG) texniki analizi

Bugünkü pipedog (PIPEDOG) texniki analizi

pipedog analizi səhifəsi PIPEDOG gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda pipedog analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

pipedog (PIPEDOG) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,002177---24,15%+45,13%+45,13%
pipedog qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Pipedog texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Pipedog anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 12
Neytral 6
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 3Alış 5
Texniki göstəricilər:SatışSatış 6Neytral 3Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,002146
0,002145
R2
0,002145
0,002143
R1
0,002143
0,002143
PP
0,002142
0,002142
S1
0,00214
0,00214
S2
0,002139
0,00214
S3
0,002137
0,002139

Pipedog bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$0,03 M
$0,04 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,01 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Pipedog kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPIPEDOGUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

pipedog haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də pipedog (PIPEDOG) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı pipedog qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PIPEDOG/USD1
$0,002138
$0,002138$0,002138
-3,20%
25.34M (USDT)
PIPEDOG/USDT
$0,002172
$0,002172$0,002172
-1,54%
33.70M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PIPEDOG / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PIPEDOG
PIPEDOG
USD
USD

1 PIPEDOG = 0,002177 USD

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