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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pieverse üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pieverse üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

PIEVERSE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PIEVERSE Qiymət Məlumatları

PIEVERSE nədir

PIEVERSE Whitepaper

PIEVERSE Rəsmi Veb-saytı

PIEVERSE Tokenomikası

PIEVERSE Qiymət Proqnozu

PIEVERSE Qiymət Tarixçəsi

PIEVERSE Alış Bələdçisi

PIEVERSE / Fiat Valyuta Çevirən

PIEVERSE Spot

PIEVERSE USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü Pieverse (PIEVERSE) texniki analizi

Bugünkü Pieverse (PIEVERSE) texniki analizi

Pieverse analizi səhifəsi PIEVERSE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Pieverse analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Pieverse (PIEVERSE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,8731--+18,00%+37,27%+18,40%
Pieverse qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Pieverse texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Pieverse anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 1
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,8768
0,8762
R2
0,8762
0,8756
R1
0,8751
0,8752
PP
0,8745
0,8745
S1
0,8734
0,8739
S2
0,8728
0,8735
S3
0,8717
0,8728

Pieverse bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,24M
$1,56 M
$1,80 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$2,12 M
3 günlük aktiv satışlar
$2,12 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$2,59 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,62 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Pieverse kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPIEVERSEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,05 M0,85
2026-08-18-$0,02 M0,89
2026-08-17-$0,11 M0,85
2026-08-16-$0,06 M0,85
2026-08-15$0,01 M0,84

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Pieverse haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Pieverse (PIEVERSE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Pieverse qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PIEVERSE/USDT
$0,8735
$0,8735$0,8735
-1,55%
113.46K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PIEVERSE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PIEVERSE
PIEVERSE
USD
USD

1 PIEVERSE = 0,8731 USD

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