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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pi Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pi Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Pi Network (PI) texniki analizi

Bugünkü Pi Network (PI) texniki analizi

Pi Network analizi səhifəsi PI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Pi Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Pi Network (PI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,08646---3,07%-8,57%-43,64%
Pi Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Pi Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Pi Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 1
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 1Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,08639
0,08639
R2
0,08639
0,08639
R1
0,08639
0,08639
PP
0,08639
0,08639
S1
0,08639
0,08639
S2
0,08639
0,08639
S3
0,08639
0,08639

Pi Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,98M
$4,93 M
$6,92 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,10M
3 günlük aktiv alışlar
$1,12 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,02 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,16M
7 günlük aktiv alışlar
$3,22 M
7 günlük aktiv satışlar
$3,06 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Pi Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Pi Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Pi Network (PI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Pi Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PI/USDT
$0,08646
$0,08646$0,08646
-0,77%
1.08M (USDT)
PI/USDC
$0,08645
$0,08645$0,08645
-0,80%
635.39K (USDT)
PI/USD1
$0,08634
$0,08634$0,08634
-0,72%
632.60K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PI
PI
USD
USD

1 PI = 0,08646 USD

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