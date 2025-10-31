Bugünkü canlı PhyChain qiyməti 2.613 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PHYCHAIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PHYCHAIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı PhyChain qiyməti 2.613 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PHYCHAIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PHYCHAIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PHYCHAIN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PHYCHAIN Qiymət Məlumatları

PHYCHAIN Whitepaper

PHYCHAIN Rəsmi Veb-saytı

PHYCHAIN Tokenomikası

PHYCHAIN Qiymət Proqnozu

PHYCHAIN Qiymət Tarixçəsi

PHYCHAIN Alış Bələdçisi

PHYCHAIN / Fiat Valyuta Çevirən

PHYCHAIN Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

PhyChain Logosu

PhyChain qiyməti(PHYCHAIN)

1 PHYCHAIN / USD Canlı Qiyməti:

$2,615
$2,615$2,615
+0,96%1D
USD
PhyChain (PHYCHAIN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:49:33 (UTC+8)

PhyChain (PHYCHAIN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 2,513
$ 2,513$ 2,513
24 saat Aşağı
$ 2,726
$ 2,726$ 2,726
24 saat Yüksək

$ 2,513
$ 2,513$ 2,513

$ 2,726
$ 2,726$ 2,726

--
----

--
----

+1,00%

+0,96%

-13,22%

-13,22%

PhyChain (PHYCHAIN) canlı qiyməti $ 2,613. PHYCHAIN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 2,513 və ən yüksək $ 2,726 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PHYCHAIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PHYCHAIN son bir saat ərzində +1,00%, 24 saat ərzində +0,96% və son 7 gündə isə -13,22% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

PhyChain (PHYCHAIN) Bazar Məlumatları

--
----

$ 81,38K
$ 81,38K$ 81,38K

$ 5,23B
$ 5,23B$ 5,23B

--
----

2.000.000.000
2.000.000.000 2.000.000.000

BSC

PhyChain üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 81,38K təşkil edir. PHYCHAIN üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 2000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,23B təşkil edir.

PhyChain (PHYCHAIN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün PhyChain qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,02487+0,96%
30 Gün$ -0,136-4,95%
60 Gün$ +1,365+109,37%
90 Gün$ +1,02+64,03%
Bugünkü PhyChain Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün PHYCHAIN $ +0,02487 (+0,96%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

PhyChain 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,136 (-4,95%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

PhyChain 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə PHYCHAIN $ +1,365 (+109,37%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

PhyChain 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +1,02 (+64,03%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

PhyChain (PHYCHAIN) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi PhyChain Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

PhyChain (PHYCHAIN) Nədir?

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

PhyChain MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC PhyChain investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- PHYCHAIN steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə PhyChain haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız PhyChain satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

PhyChain Qiymət Proqnozu (USD)

PhyChain (PHYCHAIN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? PhyChain (PHYCHAIN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? PhyChain üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

PhyChain qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PhyChain (PHYCHAIN) Tokenomikası

PhyChain (PHYCHAIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PHYCHAIN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

PhyChain (PHYCHAIN) necə alınır?

Necə PhyChain alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım PhyChain Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

PHYCHAIN Aktivindən Yerli Valyutalara

1 PhyChain(PHYCHAIN) / VND
68.761,095
1 PhyChain(PHYCHAIN) / AUD
A$3,97176
1 PhyChain(PHYCHAIN) / GBP
1,95975
1 PhyChain(PHYCHAIN) / EUR
2,24718
1 PhyChain(PHYCHAIN) / USD
$2,613
1 PhyChain(PHYCHAIN) / MYR
RM10,94847
1 PhyChain(PHYCHAIN) / TRY
109,79826
1 PhyChain(PHYCHAIN) / JPY
¥399,789
1 PhyChain(PHYCHAIN) / ARS
ARS$3.759,68892
1 PhyChain(PHYCHAIN) / RUB
208,88322
1 PhyChain(PHYCHAIN) / INR
231,56406
1 PhyChain(PHYCHAIN) / IDR
Rp42.836,05872
1 PhyChain(PHYCHAIN) / PHP
153,46149
1 PhyChain(PHYCHAIN) / EGP
￡E.123,41199
1 PhyChain(PHYCHAIN) / BRL
R$14,05794
1 PhyChain(PHYCHAIN) / CAD
C$3,63207
1 PhyChain(PHYCHAIN) / BDT
319,46538
1 PhyChain(PHYCHAIN) / NGN
3.781,45521
1 PhyChain(PHYCHAIN) / COP
$10.127,88348
1 PhyChain(PHYCHAIN) / ZAR
R.45,07425
1 PhyChain(PHYCHAIN) / UAH
109,71987
1 PhyChain(PHYCHAIN) / TZS
T.Sh.6.420,141
1 PhyChain(PHYCHAIN) / VES
Bs577,473
1 PhyChain(PHYCHAIN) / CLP
$2.461,446
1 PhyChain(PHYCHAIN) / PKR
Rs737,28408
1 PhyChain(PHYCHAIN) / KZT
1.386,1965
1 PhyChain(PHYCHAIN) / THB
฿84,3999
1 PhyChain(PHYCHAIN) / TWD
NT$80,29749
1 PhyChain(PHYCHAIN) / AED
د.إ9,58971
1 PhyChain(PHYCHAIN) / CHF
Fr2,0904
1 PhyChain(PHYCHAIN) / HKD
HK$20,27688
1 PhyChain(PHYCHAIN) / AMD
֏1.000,36092
1 PhyChain(PHYCHAIN) / MAD
.د.م24,19638
1 PhyChain(PHYCHAIN) / MXN
$48,39276
1 PhyChain(PHYCHAIN) / SAR
ريال9,79875
1 PhyChain(PHYCHAIN) / ETB
Br401,74875
1 PhyChain(PHYCHAIN) / KES
KSh337,57347
1 PhyChain(PHYCHAIN) / JOD
د.أ1,852617
1 PhyChain(PHYCHAIN) / PLN
9,56358
1 PhyChain(PHYCHAIN) / RON
лв11,47107
1 PhyChain(PHYCHAIN) / SEK
kr24,64059
1 PhyChain(PHYCHAIN) / BGN
лв4,41597
1 PhyChain(PHYCHAIN) / HUF
Ft876,84441
1 PhyChain(PHYCHAIN) / CZK
54,92526
1 PhyChain(PHYCHAIN) / KWD
د.ك0,799578
1 PhyChain(PHYCHAIN) / ILS
8,49225
1 PhyChain(PHYCHAIN) / BOB
Bs18,05583
1 PhyChain(PHYCHAIN) / AZN
4,4421
1 PhyChain(PHYCHAIN) / TJS
SM24,0396
1 PhyChain(PHYCHAIN) / GEL
7,08123
1 PhyChain(PHYCHAIN) / AOA
Kz2.395,04967
1 PhyChain(PHYCHAIN) / BHD
.د.ب0,982488
1 PhyChain(PHYCHAIN) / BMD
$2,613
1 PhyChain(PHYCHAIN) / DKK
kr16,85385
1 PhyChain(PHYCHAIN) / HNL
L68,61738
1 PhyChain(PHYCHAIN) / MUR
118,83924
1 PhyChain(PHYCHAIN) / NAD
$44,99586
1 PhyChain(PHYCHAIN) / NOK
kr26,26065
1 PhyChain(PHYCHAIN) / NZD
$4,54662
1 PhyChain(PHYCHAIN) / PAB
B/.2,613
1 PhyChain(PHYCHAIN) / PGK
K11,02686
1 PhyChain(PHYCHAIN) / QAR
ر.ق9,51132
1 PhyChain(PHYCHAIN) / RSD
дин.264,54012
1 PhyChain(PHYCHAIN) / UZS
soʻm31.481,92047
1 PhyChain(PHYCHAIN) / ALL
L218,52519
1 PhyChain(PHYCHAIN) / ANG
ƒ4,67727
1 PhyChain(PHYCHAIN) / AWG
ƒ4,7034
1 PhyChain(PHYCHAIN) / BBD
$5,226
1 PhyChain(PHYCHAIN) / BAM
KM4,38984
1 PhyChain(PHYCHAIN) / BIF
Fr7.729,254
1 PhyChain(PHYCHAIN) / BND
$3,3969
1 PhyChain(PHYCHAIN) / BSD
$2,613
1 PhyChain(PHYCHAIN) / JMD
$417,79257
1 PhyChain(PHYCHAIN) / KHR
10.493,96478
1 PhyChain(PHYCHAIN) / KMF
Fr1.105,299
1 PhyChain(PHYCHAIN) / LAK
56.804,34669
1 PhyChain(PHYCHAIN) / LKR
රු795,42333
1 PhyChain(PHYCHAIN) / MDL
L44,10744
1 PhyChain(PHYCHAIN) / MGA
Ar11.717,4759
1 PhyChain(PHYCHAIN) / MOP
P20,904
1 PhyChain(PHYCHAIN) / MVR
39,9789
1 PhyChain(PHYCHAIN) / MWK
MK4.536,45543
1 PhyChain(PHYCHAIN) / MZN
MT166,9707
1 PhyChain(PHYCHAIN) / NPR
रु370,68018
1 PhyChain(PHYCHAIN) / PYG
18.531,396
1 PhyChain(PHYCHAIN) / RWF
Fr3.791,463
1 PhyChain(PHYCHAIN) / SBD
$21,50499
1 PhyChain(PHYCHAIN) / SCR
36,79104
1 PhyChain(PHYCHAIN) / SRD
$101,25375
1 PhyChain(PHYCHAIN) / SVC
$22,86375
1 PhyChain(PHYCHAIN) / SZL
L44,99586
1 PhyChain(PHYCHAIN) / TMT
m9,1455
1 PhyChain(PHYCHAIN) / TND
د.ت7,676994
1 PhyChain(PHYCHAIN) / TTD
$17,69001
1 PhyChain(PHYCHAIN) / UGX
Sh9.103,692
1 PhyChain(PHYCHAIN) / XAF
Fr1.478,958
1 PhyChain(PHYCHAIN) / XCD
$7,0551
1 PhyChain(PHYCHAIN) / XOF
Fr1.478,958
1 PhyChain(PHYCHAIN) / XPF
Fr269,139
1 PhyChain(PHYCHAIN) / BWP
P35,0142
1 PhyChain(PHYCHAIN) / BZD
$5,25213
1 PhyChain(PHYCHAIN) / CVE
$248,54856
1 PhyChain(PHYCHAIN) / DJF
Fr462,501
1 PhyChain(PHYCHAIN) / DOP
$167,67621
1 PhyChain(PHYCHAIN) / DZD
د.ج339,61161
1 PhyChain(PHYCHAIN) / FJD
$5,90538
1 PhyChain(PHYCHAIN) / GNF
Fr22.720,035
1 PhyChain(PHYCHAIN) / GTQ
Q20,01558
1 PhyChain(PHYCHAIN) / GYD
$546,97929
1 PhyChain(PHYCHAIN) / ISK
kr326,625

PhyChain Mənbəyi

PhyChain haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi PhyChain Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: PhyChain Haqqında Digər Suallar

Bugünkü PhyChain (PHYCHAIN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PHYCHAIN qiyməti 2,613 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PHYCHAIN / USD cari qiyməti nədir?
PHYCHAIN / USD cari qiyməti $ 2,613 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
PhyChain üçün bazar dəyəri nədir?
PHYCHAIN üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PHYCHAIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PHYCHAIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
PHYCHAIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PHYCHAIN ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PHYCHAIN qiyməti (ATL) nədir?
PHYCHAIN ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
PHYCHAIN ticarət həcmi nədir?
PHYCHAIN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 81,38K USD.
PHYCHAIN bu il daha da yüksələcək?
PHYCHAIN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PHYCHAIN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:49:33 (UTC+8)

PhyChain (PHYCHAIN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

PHYCHAIN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PHYCHAIN
PHYCHAIN
USD
USD

1 PHYCHAIN = 2,613 USD

PHYCHAIN Ticarəti Edin

PHYCHAIN/USDT
$2,615
$2,615$2,615
+1,08%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.702,19
$109.702,19$109.702,19

+1,85%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.846,01
$3.846,01$3.846,01

+1,91%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03093
$0,03093$0,03093

+23,47%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,37
$186,37$186,37

+0,69%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.846,01
$3.846,01$3.846,01

+1,91%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.702,19
$109.702,19$109.702,19

+1,85%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,37
$186,37$186,37

+0,69%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4767
$2,4767$2,4767

+0,93%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18518
$0,18518$0,18518

+2,49%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003230
$0,003230$0,003230

-35,40%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00941
$0,00941$0,00941

-5,90%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002929
$0,0002929$0,0002929

+368,64%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020061
$0,0020061$0,0020061

+2.129,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020061
$0,0020061$0,0020061

+2.129,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0421
$0,0421$0,0421

+1.215,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000037991
$0,0000000000000000000000037991$0,0000000000000000000000037991

+659,82%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32623
$0,32623$0,32623

+162,89%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000094
$0,000000000000000000000094$0,000000000000000000000094

+100,00%