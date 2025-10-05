Bugünkü canlı Peezy qiyməti 0.000002051 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PEEZY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PEEZY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Peezy qiyməti 0.000002051 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PEEZY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PEEZY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

1 PEEZY / USD Canlı Qiyməti:

$0,000002051
$0,000002051$0,000002051
+0,88%1D
USD
Peezy (PEEZY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:55:16 (UTC+8)

Peezy (PEEZY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,000001942
$ 0,000001942$ 0,000001942
24 saat Aşağı
$ 0,000002102
$ 0,000002102$ 0,000002102
24 saat Yüksək

$ 0,000001942
$ 0,000001942$ 0,000001942

$ 0,000002102
$ 0,000002102$ 0,000002102

$ 0,000017366930284222
$ 0,000017366930284222$ 0,000017366930284222

$ 0,000000008008476234
$ 0,000000008008476234$ 0,000000008008476234

+0,53%

+0,88%

-3,31%

-3,31%

Peezy (PEEZY) canlı qiyməti $ 0,000002051. PEEZY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,000001942 və ən yüksək $ 0,000002102 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PEEZY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,000017366930284222, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000000008008476234 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PEEZY son bir saat ərzində +0,53%, 24 saat ərzində +0,88% və son 7 gündə isə -3,31% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Peezy (PEEZY) Bazar Məlumatları

No.2464

$ 626,89K
$ 626,89K$ 626,89K

$ 86,82K
$ 86,82K$ 86,82K

$ 862,84K
$ 862,84K$ 862,84K

305,65B
305,65B 305,65B

420.690.000.000
420.690.000.000 420.690.000.000

359.709.061.786
359.709.061.786 359.709.061.786

72,65%

ETH

Peezy üzrə cari Bazar Dəyəri $ 626,89K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 86,82K təşkil edir. PEEZY üzrə dövriyyədə olan təklif 305,65B, ümumi təklif isə 359709061786 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 862,84K təşkil edir.

Peezy (PEEZY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Peezy qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00000001789+0,88%
30 Gün$ -0,000000912-30,78%
60 Gün$ -0,000002915-58,70%
90 Gün$ -0,000003377-62,22%
Bugünkü Peezy Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün PEEZY $ +0,00000001789 (+0,88%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Peezy 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,000000912 (-30,78%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Peezy 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə PEEZY $ -0,000002915 (-58,70%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Peezy 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,000003377 (-62,22%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Peezy (PEEZY) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Peezy Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Peezy (PEEZY) Nədir?

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Peezy investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- PEEZY steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Peezy haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Peezy satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Peezy Qiymət Proqnozu (USD)

Peezy (PEEZY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Peezy (PEEZY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Peezy üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Peezy qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Peezy (PEEZY) Tokenomikası

Peezy (PEEZY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PEEZY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Peezy (PEEZY) necə alınır?

Necə Peezy alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Peezy Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

PEEZY Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Peezy(PEEZY) / VND
0,053972065
1 Peezy(PEEZY) / AUD
A$0,00000309701
1 Peezy(PEEZY) / GBP
0,00000149723
1 Peezy(PEEZY) / EUR
0,00000174335
1 Peezy(PEEZY) / USD
$0,000002051
1 Peezy(PEEZY) / MYR
RM0,0000086142
1 Peezy(PEEZY) / TRY
0,00008493191
1 Peezy(PEEZY) / JPY
¥0,000301497
1 Peezy(PEEZY) / ARS
ARS$0,0029216495
1 Peezy(PEEZY) / RUB
0,00016861271
1 Peezy(PEEZY) / INR
0,00018198523
1 Peezy(PEEZY) / IDR
Rp0,03418331966
1 Peezy(PEEZY) / KRW
0,00288873095
1 Peezy(PEEZY) / PHP
0,0001187529
1 Peezy(PEEZY) / EGP
￡E.0,00009789423
1 Peezy(PEEZY) / BRL
R$0,00001093183
1 Peezy(PEEZY) / CAD
C$0,00000285089
1 Peezy(PEEZY) / BDT
0,00024950415
1 Peezy(PEEZY) / NGN
0,00300291012
1 Peezy(PEEZY) / COP
$0,00798054355
1 Peezy(PEEZY) / ZAR
R.0,00003531822
1 Peezy(PEEZY) / UAH
0,00008458324
1 Peezy(PEEZY) / TZS
T.Sh.0,005039307
1 Peezy(PEEZY) / VES
Bs0,000379435
1 Peezy(PEEZY) / CLP
$0,001966909
1 Peezy(PEEZY) / PKR
Rs0,00057692579
1 Peezy(PEEZY) / KZT
0,00112259434
1 Peezy(PEEZY) / THB
฿0,00006639087
1 Peezy(PEEZY) / TWD
NT$0,00006243244
1 Peezy(PEEZY) / AED
د.إ0,00000752717
1 Peezy(PEEZY) / CHF
Fr0,00000162029
1 Peezy(PEEZY) / HKD
HK$0,00001593627
1 Peezy(PEEZY) / AMD
֏0,00078582014
1 Peezy(PEEZY) / MAD
.د.م0,00001864359
1 Peezy(PEEZY) / MXN
$0,00003771789
1 Peezy(PEEZY) / SAR
ريال0,00000767074
1 Peezy(PEEZY) / ETB
Br0,00029757959
1 Peezy(PEEZY) / KES
KSh0,00026486614
1 Peezy(PEEZY) / JOD
د.أ0,000001454159
1 Peezy(PEEZY) / PLN
0,00000742462
1 Peezy(PEEZY) / RON
лв0,00000888083
1 Peezy(PEEZY) / SEK
kr0,00001921787
1 Peezy(PEEZY) / BGN
лв0,00000340466
1 Peezy(PEEZY) / HUF
Ft0,00067912712
1 Peezy(PEEZY) / CZK
0,00004237366
1 Peezy(PEEZY) / KWD
د.ك0,000000627606
1 Peezy(PEEZY) / ILS
0,0000067683
1 Peezy(PEEZY) / BOB
Bs0,0000141519
1 Peezy(PEEZY) / AZN
0,0000034867
1 Peezy(PEEZY) / TJS
SM0,00001909481
1 Peezy(PEEZY) / GEL
0,00000557872
1 Peezy(PEEZY) / AOA
Kz0,00187992609
1 Peezy(PEEZY) / BHD
.د.ب0,000000771176
1 Peezy(PEEZY) / BMD
$0,000002051
1 Peezy(PEEZY) / DKK
kr0,00001304436
1 Peezy(PEEZY) / HNL
L0,00005363365
1 Peezy(PEEZY) / MUR
0,00009293081
1 Peezy(PEEZY) / NAD
$0,00003533873
1 Peezy(PEEZY) / NOK
kr0,00002042796
1 Peezy(PEEZY) / NZD
$0,00000350721
1 Peezy(PEEZY) / PAB
B/.0,000002051
1 Peezy(PEEZY) / PGK
K0,00000871675
1 Peezy(PEEZY) / QAR
ر.ق0,00000746564
1 Peezy(PEEZY) / RSD
дин.0,0002046898
1 Peezy(PEEZY) / UZS
soʻm0,02471083769
1 Peezy(PEEZY) / ALL
L0,00016898189
1 Peezy(PEEZY) / ANG
ƒ0,00000367129
1 Peezy(PEEZY) / AWG
ƒ0,0000036918
1 Peezy(PEEZY) / BBD
$0,000004102
1 Peezy(PEEZY) / BAM
KM0,00000340466
1 Peezy(PEEZY) / BIF
Fr0,006031991
1 Peezy(PEEZY) / BND
$0,00000262528
1 Peezy(PEEZY) / BSD
$0,000002051
1 Peezy(PEEZY) / JMD
$0,00032930856
1 Peezy(PEEZY) / KHR
0,00823693906
1 Peezy(PEEZY) / KMF
Fr0,000859369
1 Peezy(PEEZY) / LAK
0,04458695563
1 Peezy(PEEZY) / LKR
Rs0,00062018138
1 Peezy(PEEZY) / MDL
L0,00003433374
1 Peezy(PEEZY) / MGA
Ar0,00915623828
1 Peezy(PEEZY) / MOP
P0,00001642851
1 Peezy(PEEZY) / MVR
0,0000313803
1 Peezy(PEEZY) / MWK
MK0,00356076161
1 Peezy(PEEZY) / MZN
MT0,0001310589
1 Peezy(PEEZY) / NPR
Rs0,0002916522
1 Peezy(PEEZY) / PYG
0,014443142
1 Peezy(PEEZY) / RWF
Fr0,002967797
1 Peezy(PEEZY) / SBD
$0,00001687973
1 Peezy(PEEZY) / SCR
0,00002998562
1 Peezy(PEEZY) / SRD
$0,0000781431
1 Peezy(PEEZY) / SVC
$0,00001792574
1 Peezy(PEEZY) / SZL
L0,00003531822
1 Peezy(PEEZY) / TMT
m0,0000071785
1 Peezy(PEEZY) / TND
د.ت0,000005972512
1 Peezy(PEEZY) / TTD
$0,00001388527
1 Peezy(PEEZY) / UGX
Sh0,00709646
1 Peezy(PEEZY) / XAF
Fr0,001144458
1 Peezy(PEEZY) / XCD
$0,0000055377
1 Peezy(PEEZY) / XOF
Fr0,001144458
1 Peezy(PEEZY) / XPF
Fr0,000207151
1 Peezy(PEEZY) / BWP
P0,00002723728
1 Peezy(PEEZY) / BZD
$0,00000412251
1 Peezy(PEEZY) / CVE
$0,00019260941
1 Peezy(PEEZY) / DJF
Fr0,000365078
1 Peezy(PEEZY) / DOP
$0,0001283926
1 Peezy(PEEZY) / DZD
د.ج0,00026556348
1 Peezy(PEEZY) / FJD
$0,00000461475
1 Peezy(PEEZY) / GNF
Fr0,017833445
1 Peezy(PEEZY) / GTQ
Q0,00001571066
1 Peezy(PEEZY) / GYD
$0,00042888461
1 Peezy(PEEZY) / ISK
kr0,000248171

Peezy haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Peezy Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Peezy Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Peezy (PEEZY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PEEZY qiyməti 0,000002051 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PEEZY / USD cari qiyməti nədir?
PEEZY / USD cari qiyməti $ 0,000002051 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Peezy üçün bazar dəyəri nədir?
PEEZY üçün bazar dəyəri $ 626,89K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PEEZY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PEEZY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 305,65B USD təşkil edir.
PEEZY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PEEZY ATH qiyməti olan 0,000017366930284222 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PEEZY qiyməti (ATL) nədir?
PEEZY ATL qiyməti olan 0,000000008008476234 USD dəyərinə endi.
PEEZY ticarət həcmi nədir?
PEEZY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 86,82K USD.
PEEZY bu il daha da yüksələcək?
PEEZY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PEEZY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:55:16 (UTC+8)

Peezy (PEEZY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-04 13:39:16Zəncirdə Məlumatlar
ABŞ Ethereum Spot ETF Dünən 233,5 Milyon Dollar Xalis Daxilolma Qeydə Alıb
10-04 11:26:38Sektor Yenilikləri
USDC Emissiyası 75 Milyardı Keçir, Bazar Payı 24.9%-ə Çatır
10-03 10:20:00Sektor Yenilikləri
Ümumi kripto bazar kapitallaşması 4,2 trilyon dollardan yuxarı qayıdır, 24 saat ərzində 2,3% artımla
10-03 05:17:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin avqust ayının ortalarından bəri ilk dəfə $120,000 həddini keçdi
10-01 14:11:00Sektor Yenilikləri
Dünən ABŞ-ın Ethereum spot ETF-ləri $127.5 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb, Bitcoin spot ETF-ləri isə $430 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb
09-30 18:14:00Sektor Yenilikləri
Cari əsas CEX və DEX maliyyələşdirmə dərəcələri bazarın neytral olduğunu, lakin bir qədər ayı meylinin olduğunu göstərir

MEXC Margin Futures Gəlirliliyi: İkiqat Ticarət Gəliri Qazanma fürsətləri və Çağırışları

October 3, 2025

Daha Ağıllı Ticarət, Sıfır Komissiya: MEXC-nin Süni İntellekt Dəstəyi ilə Sifarişləri Oyununu Necə Dəyişir

October 3, 2025

GameFi 2.0: Niyə Token İqtisadiyyatı Blockchain Oyunlarının Gələcəyini Təyin Edəcək

October 3, 2025
1 PEEZY = 0,000002051 USD

PEEZY Ticarəti Edin

PEEZY/USDT
$0,000002051
$0,000002051$0,000002051
+0,88%

