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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Peaq network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Peaq network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

PEAQ Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PEAQ Qiymət Məlumatları

PEAQ nədir

PEAQ Whitepaper

PEAQ Rəsmi Veb-saytı

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Bugünkü peaq network (PEAQ) texniki analizi

Bugünkü peaq network (PEAQ) texniki analizi

peaq network analizi səhifəsi PEAQ gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda peaq network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

peaq network (PEAQ) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01684---0,06%-4,11%-50,97%
peaq network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Peaq network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Peaq network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 1
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01692
0,01691
R2
0,01691
0,01691
R1
0,01691
0,01691
PP
0,0169
0,0169
S1
0,0169
0,0169
S2
0,01689
0,0169
S3
0,01689
0,01689

Peaq network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,30M
$1,91 M
$2,21 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,50 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,51 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,59 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,60 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Peaq network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPEAQUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,02
2026-08-18-$0,02 M0,02
2026-08-17$0,00 M0,02
2026-08-16$0,00 M0,02
2026-08-15$0,00 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

peaq network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də peaq network (PEAQ) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı peaq network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PEAQ/USDT
$0,01685
$0,01685$0,01685
-6,95%
4.66M (USDT)
PEAQ/USDC
$0,01686
$0,01686$0,01686
-6,79%
3.13M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PEAQ / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PEAQ
PEAQ
USD
USD

1 PEAQ = 0,01684 USD

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