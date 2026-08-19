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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Particle Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Particle Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Particle Network (PARTI) texniki analizi

Bugünkü Particle Network (PARTI) texniki analizi

Particle Network analizi səhifəsi PARTI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Particle Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Particle Network (PARTI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02298---4,06%-19,20%-58,89%
Particle Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Particle Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Particle Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 9
Neytral 7
Alış 10
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 4Alış 8
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 3Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,023
0,02299
R2
0,02299
0,02299
R1
0,02299
0,02299
PP
0,02298
0,02298
S1
0,02298
0,02298
S2
0,02297
0,02298
S3
0,02297
0,02297

Particle Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,03M
$4,44 M
$4,47 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,24 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,22 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$0,39 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,35 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Particle Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPARTIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,23 M0,02
2026-08-18-$0,28 M0,02
2026-08-17-$0,08 M0,02
2026-08-16-$0,25 M0,02
2026-08-15-$0,23 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Particle Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Particle Network (PARTI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Particle Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PARTI/USDT
$0,02298
$0,02298$0,02298
-2,17%
3.33M (USDT)
PARTI/USDC
$0,02296
$0,02296$0,02296
-2,17%
2.30M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PARTI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PARTI
PARTI
USD
USD

1 PARTI = 0,02298 USD

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