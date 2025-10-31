Bugünkü canlı Ozone metaverse qiyməti 0.00010398 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OZONAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OZONAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Ozone metaverse qiyməti 0.00010398 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OZONAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OZONAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Ozone metaverse Logosu

Ozone metaverse qiyməti(OZONAI)

1 OZONAI / USD Canlı Qiyməti:

$0,00010398
-20,51%1D
USD
Ozone metaverse (OZONAI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:48:21 (UTC+8)

Ozone metaverse (OZONAI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00009756
24 saat Aşağı
$ 0,00016285
24 saat Yüksək

$ 0,00009756
$ 0,00016285
$ 0,03447626727041513
$ 0,000030714406696367
+2,20%

-20,51%

+41,35%

+41,35%

Ozone metaverse (OZONAI) canlı qiyməti $ 0,00010398. OZONAI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00009756 və ən yüksək $ 0,00016285 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. OZONAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,03447626727041513, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000030714406696367 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, OZONAI son bir saat ərzində +2,20%, 24 saat ərzində -20,51% və son 7 gündə isə +41,35% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Ozone metaverse (OZONAI) Bazar Məlumatları

No.5632

$ 0,00
$ 56,46K
$ 207,96K
0,00
2.000.000.000
801.810.225,66
0,00%

BSC

Ozone metaverse üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 56,46K təşkil edir. OZONAI üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 801810225.66 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 207,96K təşkil edir.

Ozone metaverse (OZONAI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Ozone metaverse qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0000268289-20,51%
30 Gün$ +0,00002983+40,22%
60 Gün$ +0,00005494+112,03%
90 Gün$ -0,00009909-48,80%
Bugünkü Ozone metaverse Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün OZONAI $ -0,0000268289 (-20,51%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Ozone metaverse 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,00002983 (+40,22%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Ozone metaverse 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə OZONAI $ +0,00005494 (+112,03%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Ozone metaverse 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,00009909 (-48,80%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Ozone metaverse (OZONAI) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Ozone metaverse Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Ozone metaverse (OZONAI) Nədir?

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Ozone metaverse investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

- OZONAI steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
- OZONAI steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Ozone metaverse haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Ozone metaverse satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Ozone metaverse Qiymət Proqnozu (USD)

Ozone metaverse (OZONAI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Ozone metaverse (OZONAI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Ozone metaverse üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Ozone metaverse qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Ozone metaverse (OZONAI) Tokenomikası

Ozone metaverse (OZONAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. OZONAI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Ozone metaverse (OZONAI) necə alınır?

Necə Ozone metaverse alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Ozone metaverse Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

OZONAI Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Ozone metaverse(OZONAI) / VND
2,7362337
1 Ozone metaverse(OZONAI) / AUD
A$0,0001580496
1 Ozone metaverse(OZONAI) / GBP
0,000077985
1 Ozone metaverse(OZONAI) / EUR
0,0000894228
1 Ozone metaverse(OZONAI) / USD
$0,00010398
1 Ozone metaverse(OZONAI) / MYR
RM0,0004356762
1 Ozone metaverse(OZONAI) / TRY
0,0043692396
1 Ozone metaverse(OZONAI) / JPY
¥0,01590894
1 Ozone metaverse(OZONAI) / ARS
ARS$0,1496105832
1 Ozone metaverse(OZONAI) / RUB
0,0083121612
1 Ozone metaverse(OZONAI) / INR
0,0092147076
1 Ozone metaverse(OZONAI) / IDR
Rp1,7045898912
1 Ozone metaverse(OZONAI) / PHP
0,0061067454
1 Ozone metaverse(OZONAI) / EGP
￡E.0,0049109754
1 Ozone metaverse(OZONAI) / BRL
R$0,0005594124
1 Ozone metaverse(OZONAI) / CAD
C$0,0001445322
1 Ozone metaverse(OZONAI) / BDT
0,0127125948
1 Ozone metaverse(OZONAI) / NGN
0,1504767366
1 Ozone metaverse(OZONAI) / COP
$0,4030223208
1 Ozone metaverse(OZONAI) / ZAR
R.0,001793655
1 Ozone metaverse(OZONAI) / UAH
0,0043661202
1 Ozone metaverse(OZONAI) / TZS
T.Sh.0,25547886
1 Ozone metaverse(OZONAI) / VES
Bs0,02297958
1 Ozone metaverse(OZONAI) / CLP
$0,09794916
1 Ozone metaverse(OZONAI) / PKR
Rs0,0293389968
1 Ozone metaverse(OZONAI) / KZT
0,05516139
1 Ozone metaverse(OZONAI) / THB
฿0,003358554
1 Ozone metaverse(OZONAI) / TWD
NT$0,0031953054
1 Ozone metaverse(OZONAI) / AED
د.إ0,0003816066
1 Ozone metaverse(OZONAI) / CHF
Fr0,000083184
1 Ozone metaverse(OZONAI) / HKD
HK$0,0008068848
1 Ozone metaverse(OZONAI) / AMD
֏0,0398077032
1 Ozone metaverse(OZONAI) / MAD
.د.م0,0009628548
1 Ozone metaverse(OZONAI) / MXN
$0,0019257096
1 Ozone metaverse(OZONAI) / SAR
ريال0,000389925
1 Ozone metaverse(OZONAI) / ETB
Br0,015986925
1 Ozone metaverse(OZONAI) / KES
KSh0,0134331762
1 Ozone metaverse(OZONAI) / JOD
د.أ0,00007372182
1 Ozone metaverse(OZONAI) / PLN
0,0003805668
1 Ozone metaverse(OZONAI) / RON
лв0,0004564722
1 Ozone metaverse(OZONAI) / SEK
kr0,0009805314
1 Ozone metaverse(OZONAI) / BGN
лв0,0001757262
1 Ozone metaverse(OZONAI) / HUF
Ft0,0348925686
1 Ozone metaverse(OZONAI) / CZK
0,0021856596
1 Ozone metaverse(OZONAI) / KWD
د.ك0,00003181788
1 Ozone metaverse(OZONAI) / ILS
0,000337935
1 Ozone metaverse(OZONAI) / BOB
Bs0,0007185018
1 Ozone metaverse(OZONAI) / AZN
0,000176766
1 Ozone metaverse(OZONAI) / TJS
SM0,000956616
1 Ozone metaverse(OZONAI) / GEL
0,0002817858
1 Ozone metaverse(OZONAI) / AOA
Kz0,0953070282
1 Ozone metaverse(OZONAI) / BHD
.د.ب0,00003909648
1 Ozone metaverse(OZONAI) / BMD
$0,00010398
1 Ozone metaverse(OZONAI) / DKK
kr0,000670671
1 Ozone metaverse(OZONAI) / HNL
L0,0027305148
1 Ozone metaverse(OZONAI) / MUR
0,0047290104
1 Ozone metaverse(OZONAI) / NAD
$0,0017905356
1 Ozone metaverse(OZONAI) / NOK
kr0,001044999
1 Ozone metaverse(OZONAI) / NZD
$0,0001809252
1 Ozone metaverse(OZONAI) / PAB
B/.0,00010398
1 Ozone metaverse(OZONAI) / PGK
K0,0004387956
1 Ozone metaverse(OZONAI) / QAR
ر.ق0,0003784872
1 Ozone metaverse(OZONAI) / RSD
дин.0,0105269352
1 Ozone metaverse(OZONAI) / UZS
soʻm1,2527707962
1 Ozone metaverse(OZONAI) / ALL
L0,0086958474
1 Ozone metaverse(OZONAI) / ANG
ƒ0,0001861242
1 Ozone metaverse(OZONAI) / AWG
ƒ0,000187164
1 Ozone metaverse(OZONAI) / BBD
$0,00020796
1 Ozone metaverse(OZONAI) / BAM
KM0,0001746864
1 Ozone metaverse(OZONAI) / BIF
Fr0,30757284
1 Ozone metaverse(OZONAI) / BND
$0,000135174
1 Ozone metaverse(OZONAI) / BSD
$0,00010398
1 Ozone metaverse(OZONAI) / JMD
$0,0166253622
1 Ozone metaverse(OZONAI) / KHR
0,4175899188
1 Ozone metaverse(OZONAI) / KMF
Fr0,04398354
1 Ozone metaverse(OZONAI) / LAK
2,2604347374
1 Ozone metaverse(OZONAI) / LKR
රු0,0316525518
1 Ozone metaverse(OZONAI) / MDL
L0,0017551824
1 Ozone metaverse(OZONAI) / MGA
Ar0,466277514
1 Ozone metaverse(OZONAI) / MOP
P0,00083184
1 Ozone metaverse(OZONAI) / MVR
0,001590894
1 Ozone metaverse(OZONAI) / MWK
MK0,1805207178
1 Ozone metaverse(OZONAI) / MZN
MT0,006644322
1 Ozone metaverse(OZONAI) / NPR
रु0,0147506028
1 Ozone metaverse(OZONAI) / PYG
0,73742616
1 Ozone metaverse(OZONAI) / RWF
Fr0,15087498
1 Ozone metaverse(OZONAI) / SBD
$0,0008557554
1 Ozone metaverse(OZONAI) / SCR
0,0014640384
1 Ozone metaverse(OZONAI) / SRD
$0,004029225
1 Ozone metaverse(OZONAI) / SVC
$0,000909825
1 Ozone metaverse(OZONAI) / SZL
L0,0017905356
1 Ozone metaverse(OZONAI) / TMT
m0,00036393
1 Ozone metaverse(OZONAI) / TND
د.ت0,00030549324
1 Ozone metaverse(OZONAI) / TTD
$0,0007039446
1 Ozone metaverse(OZONAI) / UGX
Sh0,36226632
1 Ozone metaverse(OZONAI) / XAF
Fr0,05885268
1 Ozone metaverse(OZONAI) / XCD
$0,000280746
1 Ozone metaverse(OZONAI) / XOF
Fr0,05885268
1 Ozone metaverse(OZONAI) / XPF
Fr0,01070994
1 Ozone metaverse(OZONAI) / BWP
P0,001393332
1 Ozone metaverse(OZONAI) / BZD
$0,0002089998
1 Ozone metaverse(OZONAI) / CVE
$0,0098905776
1 Ozone metaverse(OZONAI) / DJF
Fr0,01840446
1 Ozone metaverse(OZONAI) / DOP
$0,0066723966
1 Ozone metaverse(OZONAI) / DZD
د.ج0,0135142806
1 Ozone metaverse(OZONAI) / FJD
$0,0002349948
1 Ozone metaverse(OZONAI) / GNF
Fr0,9041061
1 Ozone metaverse(OZONAI) / GTQ
Q0,0007964868
1 Ozone metaverse(OZONAI) / GYD
$0,0217661334
1 Ozone metaverse(OZONAI) / ISK
kr0,0129975

Ozone metaverse Mənbəyi

Ozone metaverse haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Ozone metaverse Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Ozone metaverse Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Ozone metaverse (OZONAI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı OZONAI qiyməti 0,00010398 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
OZONAI / USD cari qiyməti nədir?
OZONAI / USD cari qiyməti $ 0,00010398 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Ozone metaverse üçün bazar dəyəri nədir?
OZONAI üçün bazar dəyəri $ 0,00 USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
OZONAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
OZONAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0,00 USD təşkil edir.
OZONAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
OZONAI ATH qiyməti olan 0,03447626727041513 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı OZONAI qiyməti (ATL) nədir?
OZONAI ATL qiyməti olan 0,000030714406696367 USD dəyərinə endi.
OZONAI ticarət həcmi nədir?
OZONAI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 56,46K USD.
OZONAI bu il daha da yüksələcək?
OZONAI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün OZONAI qiymət proqnozuna baxın.
Ozone metaverse (OZONAI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

