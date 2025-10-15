Okratech Token (ORT) Tokenomikası

Okratech Token (ORT) Tokenomikası

Okratech Token (ORT) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Səhifənin son yenilənmə tarixi: 2025-10-15 21:06:51 (UTC+8)
USD

Okratech Token (ORT) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Okratech Token (ORT) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

$ 2,59M
$ 900,00M
$ 816,72M
$ 2,86M
$ 0,05899
$ 0,001356615264875941
$ 0,003175
Okratech Token (ORT) Məlumatları

OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money.

Rəsmi Veb-sayt:
https://ortcoin.org/
Whitepaper:
https://ortcoin.org/
Block Explorer
https://bscscan.com/token/0x9e711221b34a2d4b8f552bd5f4a6c4e7934920f7

Okratech Token (ORT) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Okratech Token (ORT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum ORT token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

ORT tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq ORT tokenomikasını başa düşdünüzsə, ORT tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

ORT Necə Alınır?

Okratech Token (ORT) kriptovalyutasını portfelinizə əlavə etmək istəyirsiniz? MEXC kredit kartları, bank transferləri və peer-to-peer ticarət daxil olmaqla müxtəlif üsullarla ORT almağı dəstəkləyir. MEXC yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq kriptovalyuta alqı-satqısını asan və təhlükəsiz edir.

Okratech Token (ORT) Qiymət Tarixçəsi

ORT qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.

ORT Qiymət Proqnozu

ORT kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? ORT qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.

