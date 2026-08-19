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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Orderly Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Orderly Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ORDER Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ORDER Qiymət Məlumatları

ORDER nədir

ORDER Whitepaper

ORDER Rəsmi Veb-saytı

ORDER Tokenomikası

ORDER Qiymət Proqnozu

ORDER Qiymət Tarixçəsi

ORDER Alış Bələdçisi

ORDER / Fiat Valyuta Çevirən

ORDER Spot

ORDER USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü Orderly Network (ORDER) texniki analizi

Bugünkü Orderly Network (ORDER) texniki analizi

Orderly Network analizi səhifəsi ORDER gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Orderly Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Orderly Network (ORDER) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0274---3,19%-11,04%-48,79%
Orderly Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Orderly Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Orderly Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 9
Neytral 11
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 5Neytral 7Alış 2
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 4Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02754
0,02753
R2
0,02753
0,02753
R1
0,02753
0,02753
PP
0,02752
0,02752
S1
0,02752
0,02752
S2
0,02751
0,02752
S3
0,02751
0,02751

Orderly Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,23M
$3,22 M
$3,45 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,05 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Orderly Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıORDERUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,03
2026-08-18$0,01 M0,03
2026-08-17$0,01 M0,03
2026-08-16-$0,01 M0,03
2026-08-15$0,04 M0,03

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Orderly Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Orderly Network (ORDER) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Orderly Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ORDER/USDT
$0,0274
$0,0274$0,0274
-2,48%
1.80M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ORDER / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ORDER
ORDER
USD
USD

1 ORDER = 0,0274 USD

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