Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Opinion üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Opinion üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

OPN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

OPN Qiymət Məlumatları

OPN nədir

OPN Whitepaper

OPN Rəsmi Veb-saytı

OPN Tokenomikası

OPN Qiymət Proqnozu

OPN Qiymət Tarixçəsi

OPN Alış Bələdçisi

OPN / Fiat Valyuta Çevirən

OPN Spot

OPN USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Opinion (OPN) texniki analizi

Bugünkü Opinion (OPN) texniki analizi

Opinion analizi səhifəsi OPN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Opinion analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Opinion (OPN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,05303--+5,78%-12,63%-71,15%
Opinion qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Opinion texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Opinion anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 4
Alış 5
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 10Neytral 1Alış 3
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 3Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,05261
0,05258
R2
0,05258
0,05255
R1
0,05254
0,05253
PP
0,05251
0,05251
S1
0,05247
0,05248
S2
0,05244
0,05246
S3
0,0524
0,05244

Opinion bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,45M
$1,04 M
$2,49 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,05M
3 günlük aktiv alışlar
$2,49 M
3 günlük aktiv satışlar
$2,54 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$2,77 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,81 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Opinion kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıOPNUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,12 M0,06
2026-08-18$0,13 M0,06
2026-08-17-$0,01 M0,05
2026-08-16-$0,01 M0,05
2026-08-15-$0,01 M0,05

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Opinion haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Opinion (OPN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Opinion qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
OPN/USDT
$0,05306
$0,05306$0,05306
-11,99%
2.00M (USDT)
OPN/USDC
$0,05274
$0,05274$0,05274
-12,18%
975.07K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

OPN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

OPN
OPN
USD
USD

1 OPN = 0,05303 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.