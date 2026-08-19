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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, OpenGradient üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, OpenGradient üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

OPG Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

OPG Qiymət Məlumatları

OPG nədir

OPG Whitepaper

OPG Rəsmi Veb-saytı

OPG Tokenomikası

OPG Qiymət Proqnozu

OPG Qiymət Tarixçəsi

OPG Alış Bələdçisi

OPG / Fiat Valyuta Çevirən

OPG Spot

OPG USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü OpenGradient (OPG) texniki analizi

Bugünkü OpenGradient (OPG) texniki analizi

OpenGradient analizi səhifəsi OPG gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda OpenGradient analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

OpenGradient (OPG) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1003--+10,73%-3,19%-60,31%
OpenGradient qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

OpenGradient texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış OpenGradient anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 13
Neytral 5
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 3Alış 5
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1002
0,1002
R2
0,1002
0,1002
R1
0,1002
0,1002
PP
0,1002
0,1002
S1
0,1002
0,1002
S2
0,1002
0,1002
S3
0,1002
0,1002

OpenGradient bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,04M
$2,00 M
$2,04 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,28 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,28 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,43 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,43 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

OpenGradient kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıOPGUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,03 M0,10
2026-08-18$0,05 M0,10
2026-08-17-$0,05 M0,10
2026-08-16$0,13 M0,10
2026-08-15$0,14 M0,10

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

OpenGradient haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də OpenGradient (OPG) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı OpenGradient qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
OPG/USDT
$0,10024
$0,10024$0,10024
-2,48%
1.03M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

OPG / USD Kalkulyatoru

Miqdar

OPG
OPG
USD
USD

1 OPG = 0,1003 USD

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