Bugünkü canlı OpenPad AI qiyməti 0.001037 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OPAD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OPAD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

OpenPad AI Logosu

OpenPad AI qiyməti(OPAD)

1 OPAD / USD Canlı Qiyməti:

$0,001037
$0,001037$0,001037
+2,16%1D
USD
OpenPad AI (OPAD) Canlı Qiymət Qrafiki
OpenPad AI (OPAD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,000998
$ 0,000998$ 0,000998
24 saat Aşağı
$ 0,001042
$ 0,001042$ 0,001042
24 saat Yüksək

$ 0,000998
$ 0,000998$ 0,000998

$ 0,001042
$ 0,001042$ 0,001042

--
----

--
----

0,00%

+2,16%

-30,64%

-30,64%

OpenPad AI (OPAD) canlı qiyməti $ 0,001037. OPAD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,000998 və ən yüksək $ 0,001042 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. OPAD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, OPAD son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində +2,16% və son 7 gündə isə -30,64% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

OpenPad AI (OPAD) Bazar Məlumatları

--
----

$ 25,58K
$ 25,58K$ 25,58K

$ 1,04M
$ 1,04M$ 1,04M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

BSC

OpenPad AI üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 25,58K təşkil edir. OPAD üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,04M təşkil edir.

OpenPad AI (OPAD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün OpenPad AI qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00002193+2,16%
30 Gün$ -0,003385-76,55%
60 Gün$ -0,029653-96,63%
90 Gün$ -0,018963-94,82%
Bugünkü OpenPad AI Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün OPAD $ +0,00002193 (+2,16%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

OpenPad AI 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,003385 (-76,55%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

OpenPad AI 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə OPAD $ -0,029653 (-96,63%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

OpenPad AI 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,018963 (-94,82%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

OpenPad AI (OPAD) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi OpenPad AI Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

OpenPad AI (OPAD) Nədir?

OPENPAD AI is a verticalized decentralized AI (deAI) stack that empowers the next generation of autonomous applications and super dApps. Our platform integrates essential components to build AI-powered decentralized innovation with high performance and cost efficiency.

OpenPad AI MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC OpenPad AI investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- OPAD steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə OpenPad AI haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız OpenPad AI satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

OpenPad AI Qiymət Proqnozu (USD)

OpenPad AI (OPAD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? OpenPad AI (OPAD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? OpenPad AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

OpenPad AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

OpenPad AI (OPAD) Tokenomikası

OpenPad AI (OPAD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. OPAD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

OpenPad AI (OPAD) necə alınır?

Necə OpenPad AI alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım OpenPad AI Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

OPAD Aktivindən Yerli Valyutalara

1 OpenPad AI(OPAD) / VND
27,288655
1 OpenPad AI(OPAD) / AUD
A$0,00157624
1 OpenPad AI(OPAD) / GBP
0,00077775
1 OpenPad AI(OPAD) / EUR
0,00089182
1 OpenPad AI(OPAD) / USD
$0,001037
1 OpenPad AI(OPAD) / MYR
RM0,00434503
1 OpenPad AI(OPAD) / TRY
0,04357474
1 OpenPad AI(OPAD) / JPY
¥0,158661
1 OpenPad AI(OPAD) / ARS
ARS$1,49207708
1 OpenPad AI(OPAD) / RUB
0,08289778
1 OpenPad AI(OPAD) / INR
0,09189894
1 OpenPad AI(OPAD) / IDR
Rp16,99999728
1 OpenPad AI(OPAD) / PHP
0,06090301
1 OpenPad AI(OPAD) / EGP
￡E.0,04897751
1 OpenPad AI(OPAD) / BRL
R$0,00557906
1 OpenPad AI(OPAD) / CAD
C$0,00144143
1 OpenPad AI(OPAD) / BDT
0,12678362
1 OpenPad AI(OPAD) / NGN
1,50071529
1 OpenPad AI(OPAD) / COP
$4,01937052
1 OpenPad AI(OPAD) / ZAR
R.0,01788825
1 OpenPad AI(OPAD) / UAH
0,04354363
1 OpenPad AI(OPAD) / TZS
T.Sh.2,547909
1 OpenPad AI(OPAD) / VES
Bs0,229177
1 OpenPad AI(OPAD) / CLP
$0,976854
1 OpenPad AI(OPAD) / PKR
Rs0,29259992
1 OpenPad AI(OPAD) / KZT
0,5501285
1 OpenPad AI(OPAD) / THB
฿0,0334951
1 OpenPad AI(OPAD) / TWD
NT$0,03186701
1 OpenPad AI(OPAD) / AED
د.إ0,00380579
1 OpenPad AI(OPAD) / CHF
Fr0,0008296
1 OpenPad AI(OPAD) / HKD
HK$0,00804712
1 OpenPad AI(OPAD) / AMD
֏0,39700508
1 OpenPad AI(OPAD) / MAD
.د.م0,00960262
1 OpenPad AI(OPAD) / MXN
$0,01920524
1 OpenPad AI(OPAD) / SAR
ريال0,00388875
1 OpenPad AI(OPAD) / ETB
Br0,15943875
1 OpenPad AI(OPAD) / KES
KSh0,13397003
1 OpenPad AI(OPAD) / JOD
د.أ0,000735233
1 OpenPad AI(OPAD) / PLN
0,00379542
1 OpenPad AI(OPAD) / RON
лв0,00455243
1 OpenPad AI(OPAD) / SEK
kr0,00977891
1 OpenPad AI(OPAD) / BGN
лв0,00175253
1 OpenPad AI(OPAD) / HUF
Ft0,34798609
1 OpenPad AI(OPAD) / CZK
0,02179774
1 OpenPad AI(OPAD) / KWD
د.ك0,000317322
1 OpenPad AI(OPAD) / ILS
0,00337025
1 OpenPad AI(OPAD) / BOB
Bs0,00716567
1 OpenPad AI(OPAD) / AZN
0,0017629
1 OpenPad AI(OPAD) / TJS
SM0,0095404
1 OpenPad AI(OPAD) / GEL
0,00281027
1 OpenPad AI(OPAD) / AOA
Kz0,95050383
1 OpenPad AI(OPAD) / BHD
.د.ب0,000389912
1 OpenPad AI(OPAD) / BMD
$0,001037
1 OpenPad AI(OPAD) / DKK
kr0,00668865
1 OpenPad AI(OPAD) / HNL
L0,02723162
1 OpenPad AI(OPAD) / MUR
0,04716276
1 OpenPad AI(OPAD) / NAD
$0,01785714
1 OpenPad AI(OPAD) / NOK
kr0,01042185
1 OpenPad AI(OPAD) / NZD
$0,00180438
1 OpenPad AI(OPAD) / PAB
B/.0,001037
1 OpenPad AI(OPAD) / PGK
K0,00437614
1 OpenPad AI(OPAD) / QAR
ر.ق0,00377468
1 OpenPad AI(OPAD) / RSD
дин.0,10498588
1 OpenPad AI(OPAD) / UZS
soʻm12,49397303
1 OpenPad AI(OPAD) / ALL
L0,08672431
1 OpenPad AI(OPAD) / ANG
ƒ0,00185623
1 OpenPad AI(OPAD) / AWG
ƒ0,0018666
1 OpenPad AI(OPAD) / BBD
$0,002074
1 OpenPad AI(OPAD) / BAM
KM0,00174216
1 OpenPad AI(OPAD) / BIF
Fr3,067446
1 OpenPad AI(OPAD) / BND
$0,0013481
1 OpenPad AI(OPAD) / BSD
$0,001037
1 OpenPad AI(OPAD) / JMD
$0,16580593
1 OpenPad AI(OPAD) / KHR
4,16465422
1 OpenPad AI(OPAD) / KMF
Fr0,438651
1 OpenPad AI(OPAD) / LAK
22,54347781
1 OpenPad AI(OPAD) / LKR
රු0,31567317
1 OpenPad AI(OPAD) / MDL
L0,01750456
1 OpenPad AI(OPAD) / MGA
Ar4,6502191
1 OpenPad AI(OPAD) / MOP
P0,008296
1 OpenPad AI(OPAD) / MVR
0,0158661
1 OpenPad AI(OPAD) / MWK
MK1,80034607
1 OpenPad AI(OPAD) / MZN
MT0,0662643
1 OpenPad AI(OPAD) / NPR
रु0,14710882
1 OpenPad AI(OPAD) / PYG
7,354404
1 OpenPad AI(OPAD) / RWF
Fr1,504687
1 OpenPad AI(OPAD) / SBD
$0,00853451
1 OpenPad AI(OPAD) / SCR
0,01460096
1 OpenPad AI(OPAD) / SRD
$0,04018375
1 OpenPad AI(OPAD) / SVC
$0,00907375
1 OpenPad AI(OPAD) / SZL
L0,01785714
1 OpenPad AI(OPAD) / TMT
m0,0036295
1 OpenPad AI(OPAD) / TND
د.ت0,003046706
1 OpenPad AI(OPAD) / TTD
$0,00702049
1 OpenPad AI(OPAD) / UGX
Sh3,612908
1 OpenPad AI(OPAD) / XAF
Fr0,586942
1 OpenPad AI(OPAD) / XCD
$0,0027999
1 OpenPad AI(OPAD) / XOF
Fr0,586942
1 OpenPad AI(OPAD) / XPF
Fr0,106811
1 OpenPad AI(OPAD) / BWP
P0,0138958
1 OpenPad AI(OPAD) / BZD
$0,00208437
1 OpenPad AI(OPAD) / CVE
$0,09863944
1 OpenPad AI(OPAD) / DJF
Fr0,183549
1 OpenPad AI(OPAD) / DOP
$0,06654429
1 OpenPad AI(OPAD) / DZD
د.ج0,13477889
1 OpenPad AI(OPAD) / FJD
$0,00234362
1 OpenPad AI(OPAD) / GNF
Fr9,016715
1 OpenPad AI(OPAD) / GTQ
Q0,00794342
1 OpenPad AI(OPAD) / GYD
$0,21707521
1 OpenPad AI(OPAD) / ISK
kr0,129625

OpenPad AI Mənbəyi

OpenPad AI haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi OpenPad AI Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: OpenPad AI Haqqında Digər Suallar

Bugünkü OpenPad AI (OPAD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı OPAD qiyməti 0,001037 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
OPAD / USD cari qiyməti nədir?
OPAD / USD cari qiyməti $ 0,001037 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
OpenPad AI üçün bazar dəyəri nədir?
OPAD üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
OPAD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
OPAD aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
OPAD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
OPAD ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı OPAD qiyməti (ATL) nədir?
OPAD ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
OPAD ticarət həcmi nədir?
OPAD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 25,58K USD.
OPAD bu il daha da yüksələcək?
OPAD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün OPAD qiymət proqnozuna baxın.
OpenPad AI (OPAD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

OPAD / USD Kalkulyatoru

Miqdar

OPAD
OPAD
USD
USD

1 OPAD = 0,001037 USD

OPAD Ticarəti Edin

OPAD/USDT
$0,001037
$0,001037$0,001037
+2,16%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

