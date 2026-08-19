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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Open Loot üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Open Loot üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Open Loot (OL) texniki analizi

Bugünkü Open Loot (OL) texniki analizi

Open Loot analizi səhifəsi OL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Open Loot analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Open Loot (OL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,004434---9,99%-11,98%-45,88%
Open Loot qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Open Loot texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Open Loot anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 9
Neytral 5
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 1Alış 7
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 4Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,004442
0,004441
R2
0,004441
0,00444
R1
0,00444
0,00444
PP
0,004439
0,004439
S1
0,004438
0,004438
S2
0,004437
0,004438
S3
0,004436
0,004437

Open Loot bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,89M
$5,39 M
$6,28 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,18 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,19 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,27 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,28 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Open Loot kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıOLUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17-$0,01 M0,00
2026-08-16-$0,02 M0,00
2026-08-15-$0,01 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Open Loot haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Open Loot (OL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Open Loot qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
OL/USDT
$0,004434
$0,004434$0,004434
-0,51%
12.76M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

OL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

OL
OL
USD
USD

1 OL = 0,004434 USD

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