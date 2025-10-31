Bugünkü canlı OHO PLUS qiyməti 0.473088 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OHO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OHO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı OHO PLUS qiyməti 0.473088 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OHO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OHO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

OHO PLUS Logosu

OHO PLUS qiyməti(OHO)

1 OHO / USD Canlı Qiyməti:

$0,473088
$0,473088
+0,53%1D
USD
OHO PLUS (OHO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:46:46 (UTC+8)

OHO PLUS (OHO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,451219
$ 0,451219
24 saat Aşağı
$ 0,490416
$ 0,490416
24 saat Yüksək

$ 0,451219
$ 0,451219

$ 0,490416
$ 0,490416

--
--

--
--

-0,01%

+0,53%

+1,11%

+1,11%

OHO PLUS (OHO) canlı qiyməti $ 0,473088. OHO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,451219 və ən yüksək $ 0,490416 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. OHO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, OHO son bir saat ərzində -0,01%, 24 saat ərzində +0,53% və son 7 gündə isə +1,11% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

OHO PLUS (OHO) Bazar Məlumatları

--
--

$ 225,85K
$ 225,85K

$ 79,48M
$ 79,48M

--
--

168.000.000
168.000.000

BSC

OHO PLUS üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 225,85K təşkil edir. OHO üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 168000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 79,48M təşkil edir.

OHO PLUS (OHO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün OHO PLUS qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00249415+0,53%
30 Gün$ -0,005992-1,26%
60 Gün$ +0,472088+47.208,80%
90 Gün$ +0,472088+47.208,80%
Bugünkü OHO PLUS Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün OHO $ +0,00249415 (+0,53%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

OHO PLUS 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,005992 (-1,26%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

OHO PLUS 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə OHO $ +0,472088 (+47.208,80%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

OHO PLUS 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,472088 (+47.208,80%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

OHO PLUS (OHO) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi OHO PLUS Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

OHO PLUS (OHO) Nədir?

OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.

OHO PLUS MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC OHO PLUS investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- OHO steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə OHO PLUS haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız OHO PLUS satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

OHO PLUS Qiymət Proqnozu (USD)

OHO PLUS (OHO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? OHO PLUS (OHO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? OHO PLUS üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

OHO PLUS qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

OHO PLUS (OHO) Tokenomikası

OHO PLUS (OHO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. OHO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

OHO PLUS (OHO) necə alınır?

Necə OHO PLUS alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım OHO PLUS Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

OHO Aktivindən Yerli Valyutalara

1 OHO PLUS(OHO) / VND
12.449,31072
1 OHO PLUS(OHO) / AUD
A$0,71909376
1 OHO PLUS(OHO) / GBP
0,354816
1 OHO PLUS(OHO) / EUR
0,40685568
1 OHO PLUS(OHO) / USD
$0,473088
1 OHO PLUS(OHO) / MYR
RM1,98223872
1 OHO PLUS(OHO) / TRY
19,87915776
1 OHO PLUS(OHO) / JPY
¥72,382464
1 OHO PLUS(OHO) / ARS
ARS$680,69793792
1 OHO PLUS(OHO) / RUB
37,81865472
1 OHO PLUS(OHO) / INR
41,92505856
1 OHO PLUS(OHO) / IDR
Rp7.755,53974272
1 OHO PLUS(OHO) / PHP
27,78445824
1 OHO PLUS(OHO) / EGP
￡E.22,34394624
1 OHO PLUS(OHO) / BRL
R$2,54521344
1 OHO PLUS(OHO) / CAD
C$0,65759232
1 OHO PLUS(OHO) / BDT
57,83973888
1 OHO PLUS(OHO) / NGN
684,63876096
1 OHO PLUS(OHO) / COP
$1.833,67016448
1 OHO PLUS(OHO) / ZAR
R.8,160768
1 OHO PLUS(OHO) / UAH
19,86496512
1 OHO PLUS(OHO) / TZS
T.Sh.1.162,377216
1 OHO PLUS(OHO) / VES
Bs104,552448
1 OHO PLUS(OHO) / CLP
$445,648896
1 OHO PLUS(OHO) / PKR
Rs133,48651008
1 OHO PLUS(OHO) / KZT
250,973184
1 OHO PLUS(OHO) / THB
฿15,2807424
1 OHO PLUS(OHO) / TWD
NT$14,53799424
1 OHO PLUS(OHO) / AED
د.إ1,73623296
1 OHO PLUS(OHO) / CHF
Fr0,3784704
1 OHO PLUS(OHO) / HKD
HK$3,67116288
1 OHO PLUS(OHO) / AMD
֏181,11700992
1 OHO PLUS(OHO) / MAD
.د.م4,38079488
1 OHO PLUS(OHO) / MXN
$8,76158976
1 OHO PLUS(OHO) / SAR
ريال1,77408
1 OHO PLUS(OHO) / ETB
Br72,73728
1 OHO PLUS(OHO) / KES
KSh61,11823872
1 OHO PLUS(OHO) / JOD
د.أ0,335419392
1 OHO PLUS(OHO) / PLN
1,73150208
1 OHO PLUS(OHO) / RON
лв2,07685632
1 OHO PLUS(OHO) / SEK
kr4,46121984
1 OHO PLUS(OHO) / BGN
лв0,79951872
1 OHO PLUS(OHO) / HUF
Ft158,75414016
1 OHO PLUS(OHO) / CZK
9,94430976
1 OHO PLUS(OHO) / KWD
د.ك0,144764928
1 OHO PLUS(OHO) / ILS
1,537536
1 OHO PLUS(OHO) / BOB
Bs3,26903808
1 OHO PLUS(OHO) / AZN
0,8042496
1 OHO PLUS(OHO) / TJS
SM4,3524096
1 OHO PLUS(OHO) / GEL
1,28206848
1 OHO PLUS(OHO) / AOA
Kz433,62772992
1 OHO PLUS(OHO) / BHD
.د.ب0,177881088
1 OHO PLUS(OHO) / BMD
$0,473088
1 OHO PLUS(OHO) / DKK
kr3,0514176
1 OHO PLUS(OHO) / HNL
L12,42329088
1 OHO PLUS(OHO) / MUR
21,51604224
1 OHO PLUS(OHO) / NAD
$8,14657536
1 OHO PLUS(OHO) / NOK
kr4,7545344
1 OHO PLUS(OHO) / NZD
$0,82317312
1 OHO PLUS(OHO) / PAB
B/.0,473088
1 OHO PLUS(OHO) / PGK
K1,99643136
1 OHO PLUS(OHO) / QAR
ر.ق1,72204032
1 OHO PLUS(OHO) / RSD
дин.47,89542912
1 OHO PLUS(OHO) / UZS
soʻm5.699,85411072
1 OHO PLUS(OHO) / ALL
L39,56434944
1 OHO PLUS(OHO) / ANG
ƒ0,84682752
1 OHO PLUS(OHO) / AWG
ƒ0,8515584
1 OHO PLUS(OHO) / BBD
$0,946176
1 OHO PLUS(OHO) / BAM
KM0,79478784
1 OHO PLUS(OHO) / BIF
Fr1.399,394304
1 OHO PLUS(OHO) / BND
$0,6150144
1 OHO PLUS(OHO) / BSD
$0,473088
1 OHO PLUS(OHO) / JMD
$75,64204032
1 OHO PLUS(OHO) / KHR
1.899,94979328
1 OHO PLUS(OHO) / KMF
Fr200,116224
1 OHO PLUS(OHO) / LAK
10.284,52153344
1 OHO PLUS(OHO) / LKR
රු144,01271808
1 OHO PLUS(OHO) / MDL
L7,98572544
1 OHO PLUS(OHO) / MGA
Ar2.121,4685184
1 OHO PLUS(OHO) / MOP
P3,784704
1 OHO PLUS(OHO) / MVR
7,2382464
1 OHO PLUS(OHO) / MWK
MK821,33280768
1 OHO PLUS(OHO) / MZN
MT30,2303232
1 OHO PLUS(OHO) / NPR
रु67,11226368
1 OHO PLUS(OHO) / PYG
3.355,140096
1 OHO PLUS(OHO) / RWF
Fr686,450688
1 OHO PLUS(OHO) / SBD
$3,89351424
1 OHO PLUS(OHO) / SCR
6,66107904
1 OHO PLUS(OHO) / SRD
$18,33216
1 OHO PLUS(OHO) / SVC
$4,13952
1 OHO PLUS(OHO) / SZL
L8,14657536
1 OHO PLUS(OHO) / TMT
m1,655808
1 OHO PLUS(OHO) / TND
د.ت1,389932544
1 OHO PLUS(OHO) / TTD
$3,20280576
1 OHO PLUS(OHO) / UGX
Sh1.648,238592
1 OHO PLUS(OHO) / XAF
Fr267,767808
1 OHO PLUS(OHO) / XCD
$1,2773376
1 OHO PLUS(OHO) / XOF
Fr267,767808
1 OHO PLUS(OHO) / XPF
Fr48,728064
1 OHO PLUS(OHO) / BWP
P6,3393792
1 OHO PLUS(OHO) / BZD
$0,95090688
1 OHO PLUS(OHO) / CVE
$45,00013056
1 OHO PLUS(OHO) / DJF
Fr83,736576
1 OHO PLUS(OHO) / DOP
$30,35805696
1 OHO PLUS(OHO) / DZD
د.ج61,48724736
1 OHO PLUS(OHO) / FJD
$1,06917888
1 OHO PLUS(OHO) / GNF
Fr4.113,50016
1 OHO PLUS(OHO) / GTQ
Q3,62385408
1 OHO PLUS(OHO) / GYD
$99,03151104
1 OHO PLUS(OHO) / ISK
kr59,136

OHO PLUS Mənbəyi

OHO PLUS haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi OHO PLUS Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: OHO PLUS Haqqında Digər Suallar

Bugünkü OHO PLUS (OHO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı OHO qiyməti 0,473088 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
OHO / USD cari qiyməti nədir?
OHO / USD cari qiyməti $ 0,473088 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
OHO PLUS üçün bazar dəyəri nədir?
OHO üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
OHO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
OHO aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
OHO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
OHO ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı OHO qiyməti (ATL) nədir?
OHO ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
OHO ticarət həcmi nədir?
OHO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 225,85K USD.
OHO bu il daha da yüksələcək?
OHO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün OHO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:46:46 (UTC+8)

OHO PLUS (OHO) Vacib Sektor Yenilikləri

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

OHO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

OHO
OHO
USD
USD

1 OHO = 0,473088 USD

OHO Ticarəti Edin

OHO/USDT
$0,473088
$0,473088
+0,53%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

$109.640,18

$3.841,12

$0,03139

$186,16

$0,9999

$3.841,12

$109.640,18

$186,16

$2,4730

$0,18497

$0,00000

$0,003166

$0,00941

$0,0002936

$0,0020082

$0,0020082

$0,0421

$0,0000000000000000000000039086

$0,32681

$0,000000000000000000000094

