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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, OneFootball Credits üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, OneFootball Credits üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü OneFootball Credits (OFC) texniki analizi

Bugünkü OneFootball Credits (OFC) texniki analizi

OneFootball Credits analizi səhifəsi OFC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda OneFootball Credits analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

OneFootball Credits (OFC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,008949---1,09%-2,94%-82,20%
OneFootball Credits qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

OneFootball Credits texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış OneFootball Credits anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 15
Neytral 4
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 10Neytral 0Alış 4
Texniki göstəricilər:SatışSatış 5Neytral 4Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,00895
0,008948
R2
0,008948
0,008945
R1
0,008944
0,008944
PP
0,008942
0,008942
S1
0,008938
0,008939
S2
0,008936
0,008938
S3
0,008931
0,008936

OneFootball Credits bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,19M
$1,36 M
$1,55 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,26 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,26 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,28 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,28 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

OneFootball Credits kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıOFCUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,02 M0,01
2026-08-18$0,02 M0,01
2026-08-17$0,01 M0,01
2026-08-16-$0,01 M0,01
2026-08-15$0,00 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

OneFootball Credits haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də OneFootball Credits (OFC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı OneFootball Credits qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
OFC/USDT
$0,00895
$0,00895$0,00895
+7,41%
20.86M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

OFC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

OFC
OFC
USD
USD

1 OFC = 0,008949 USD

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