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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, O1.exchange üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, O1.exchange üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü o1.exchange (O) texniki analizi

Bugünkü o1.exchange (O) texniki analizi

o1.exchange analizi səhifəsi O gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda o1.exchange analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

o1.exchange (O) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,4805--+8,78%-17,97%+540,66%
o1.exchange qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

O1.exchange texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış O1.exchange anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 3
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 9Neytral 0Alış 5
Texniki göstəricilər:Güclü satışSatış 8Neytral 3Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,4827
0,4822
R2
0,4822
0,4819
R1
0,482
0,4818
PP
0,4815
0,4815
S1
0,4813
0,4812
S2
0,4808
0,4811
S3
0,4806
0,4808

O1.exchange bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,11M
$1,50 M
$1,62 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,52 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,54 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,84 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,86 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

O1.exchange kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,48
2026-08-18$0,02 M0,48
2026-08-17$0,10 M0,49
2026-08-16$0,01 M0,45
2026-08-15$0,01 M0,46

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

o1.exchange haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də o1.exchange (O) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı o1.exchange qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
O/USDT
$0,4805
$0,4805$0,4805
-0,10%
195.08K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

O / USD Kalkulyatoru

Miqdar

O
O
USD
USD

1 O = 0,4805 USD

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