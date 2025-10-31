Bugünkü canlı Nyx Eternal qiyməti 0.0001025 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NYX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NYX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Nyx Eternal qiyməti 0.0001025 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NYX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NYX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Nyx Eternal Logosu

Nyx Eternal qiyməti(NYX)

1 NYX / USD Canlı Qiyməti:

$0,0001025
-7,15%1D
USD
Nyx Eternal (NYX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:46:39 (UTC+8)

Nyx Eternal (NYX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0001019
24 saat Aşağı
$ 0,0001218
24 saat Yüksək

$ 0,0001019
$ 0,0001218
--
--
+0,29%

-7,14%

-49,56%

-49,56%

Nyx Eternal (NYX) canlı qiyməti $ 0,0001025. NYX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0001019 və ən yüksək $ 0,0001218 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NYX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NYX son bir saat ərzində +0,29%, 24 saat ərzində -7,14% və son 7 gündə isə -49,56% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Nyx Eternal (NYX) Bazar Məlumatları

--
$ 54,13K
$ 54,13K$ 54,13K

$ 0,00
--
--
SOL

Nyx Eternal üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 54,13K təşkil edir. NYX üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.

Nyx Eternal (NYX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Nyx Eternal qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000007893-7,14%
30 Gün$ -0,0016505-94,16%
60 Gün$ -0,0018975-94,88%
90 Gün$ -0,0018975-94,88%
Bugünkü Nyx Eternal Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün NYX $ -0,000007893 (-7,14%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Nyx Eternal 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0016505 (-94,16%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Nyx Eternal 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə NYX $ -0,0018975 (-94,88%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Nyx Eternal 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0018975 (-94,88%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Nyx Eternal (NYX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Nyx Eternal Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Nyx Eternal (NYX) Nədir?

NYX is an AI idol token named after the Greek goddess of night, with the narrative of “an AI idol fueled by attention,” gaining presence and spread through social tasks and burn mechanisms.

Nyx Eternal MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Nyx Eternal investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- NYX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Nyx Eternal haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Nyx Eternal satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Nyx Eternal Qiymət Proqnozu (USD)

Nyx Eternal (NYX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Nyx Eternal (NYX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Nyx Eternal üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Nyx Eternal qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Nyx Eternal (NYX) Tokenomikası

Nyx Eternal (NYX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NYX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Nyx Eternal (NYX) necə alınır?

Necə Nyx Eternal alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Nyx Eternal Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

NYX Aktivindən Yerli Valyutalara

Nyx Eternal Mənbəyi

Nyx Eternal haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Nyx Eternal Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Nyx Eternal (NYX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NYX qiyməti 0,0001025 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NYX / USD cari qiyməti nədir?
NYX / USD cari qiyməti $ 0,0001025 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Nyx Eternal üçün bazar dəyəri nədir?
NYX üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NYX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NYX aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
NYX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NYX ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NYX qiyməti (ATL) nədir?
NYX ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
NYX ticarət həcmi nədir?
NYX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 54,13K USD.
NYX bu il daha da yüksələcək?
NYX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NYX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:46:39 (UTC+8)

Nyx Eternal (NYX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

