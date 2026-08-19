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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, NEXPACE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, NEXPACE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

NXPC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NXPC Qiymət Məlumatları

NXPC nədir

NXPC Whitepaper

NXPC Rəsmi Veb-saytı

NXPC Tokenomikası

NXPC Qiymət Proqnozu

NXPC Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü NEXPACE (NXPC) texniki analizi

Bugünkü NEXPACE (NXPC) texniki analizi

NEXPACE analizi səhifəsi NXPC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda NEXPACE analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

NEXPACE (NXPC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,209--+1,70%-12,15%-35,76%
NEXPACE qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

NEXPACE texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış NEXPACE anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 4
Alış 14
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 2Alış 11
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,2085
0,2085
R2
0,2085
0,2085
R1
0,2085
0,2085
PP
0,2085
0,2085
S1
0,2085
0,2085
S2
0,2085
0,2085
S3
0,2085
0,2085

NEXPACE bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,18M
$5,82 M
$6,01 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,10 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,11 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,37 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,37 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

NEXPACE kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıNXPCUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,08 M0,21
2026-08-18$0,08 M0,21
2026-08-17$0,10 M0,21
2026-08-16$0,33 M0,19
2026-08-15$0,11 M0,19

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

NEXPACE haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də NEXPACE (NXPC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı NEXPACE qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
NXPC/USDT
$0,209
$0,209$0,209
+1,06%
276.14K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

NXPC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NXPC
NXPC
USD
USD

1 NXPC = 0,209 USD

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