1 NULLORA / USD Canlı Qiyməti:

$0,0000001243
-2,12%1D
USD
Nullora (NULLORA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:45:59 (UTC+8)

Nullora (NULLORA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0000001188
24 saat Aşağı
$ 0,000000158
24 saat Yüksək

$ 0,0000001188
$ 0,000000158
--
--
+0,48%

-2,12%

-25,88%

-25,88%

Nullora (NULLORA) canlı qiyməti $ 0,0000001243. NULLORA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0000001188 və ən yüksək $ 0,000000158 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NULLORA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NULLORA son bir saat ərzində +0,48%, 24 saat ərzində -2,12% və son 7 gündə isə -25,88% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Nullora (NULLORA) Bazar Məlumatları

--
$ 44,08K
$ 2,49K
--
20.000.000.000
OP

Nullora üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 44,08K təşkil edir. NULLORA üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 20000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,49K təşkil edir.

Nullora (NULLORA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Nullora qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000000002692-2,12%
30 Gün$ -0,0000024757-95,22%
60 Gün$ -0,0003618757-99,97%
90 Gün$ -0,0009998757-99,99%
Bugünkü Nullora Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün NULLORA $ -0,000000002692 (-2,12%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Nullora 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0000024757 (-95,22%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Nullora 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə NULLORA $ -0,0003618757 (-99,97%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Nullora 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0009998757 (-99,99%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Nullora (NULLORA) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Nullora Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Nullora (NULLORA) Nədir?

Nullora is building a new standard for anonymous interaction—where your identity stays encrypted from start to finish. Zero-knowledge proofs, Ring signatures, Stealth addresses. All working together to shield user data at every step. No leaks. No compromises. Just seamless, private access to decentralized applications.

Nullora MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Nullora investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- NULLORA steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Nullora haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Nullora satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Nullora Qiymət Proqnozu (USD)

Nullora (NULLORA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Nullora (NULLORA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Nullora üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Nullora qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Nullora (NULLORA) Tokenomikası

Nullora (NULLORA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NULLORA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Nullora (NULLORA) necə alınır?

Necə Nullora alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Nullora Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

NULLORA Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Nullora(NULLORA) / VND
0,0032709545
1 Nullora(NULLORA) / AUD
A$0,000000188936
1 Nullora(NULLORA) / GBP
0,000000093225
1 Nullora(NULLORA) / EUR
0,000000106898
1 Nullora(NULLORA) / USD
$0,0000001243
1 Nullora(NULLORA) / MYR
RM0,000000520817
1 Nullora(NULLORA) / TRY
0,000005223086
1 Nullora(NULLORA) / JPY
¥0,0000190179
1 Nullora(NULLORA) / ARS
ARS$0,000178847812
1 Nullora(NULLORA) / RUB
0,000009936542
1 Nullora(NULLORA) / INR
0,000011015466
1 Nullora(NULLORA) / IDR
Rp0,002037704592
1 Nullora(NULLORA) / PHP
0,000007300139
1 Nullora(NULLORA) / EGP
￡E.0,000005870689
1 Nullora(NULLORA) / BRL
R$0,000000668734
1 Nullora(NULLORA) / CAD
C$0,000000172777
1 Nullora(NULLORA) / BDT
0,000015196918
1 Nullora(NULLORA) / NGN
0,000179883231
1 Nullora(NULLORA) / COP
$0,000481781828
1 Nullora(NULLORA) / ZAR
R.0,000002144175
1 Nullora(NULLORA) / UAH
0,000005219357
1 Nullora(NULLORA) / TZS
T.Sh.0,0003054051
1 Nullora(NULLORA) / VES
Bs0,0000274703
1 Nullora(NULLORA) / CLP
$0,0001170906
1 Nullora(NULLORA) / PKR
Rs0,000035072488
1 Nullora(NULLORA) / KZT
0,00006594115
1 Nullora(NULLORA) / THB
฿0,00000401489
1 Nullora(NULLORA) / TWD
NT$0,000003819739
1 Nullora(NULLORA) / AED
د.إ0,000000456181
1 Nullora(NULLORA) / CHF
Fr0,00000009944
1 Nullora(NULLORA) / HKD
HK$0,000000964568
1 Nullora(NULLORA) / AMD
֏0,000047587012
1 Nullora(NULLORA) / MAD
.د.م0,000001151018
1 Nullora(NULLORA) / MXN
$0,000002302036
1 Nullora(NULLORA) / SAR
ريال0,000000466125
1 Nullora(NULLORA) / ETB
Br0,000019111125
1 Nullora(NULLORA) / KES
KSh0,000016058317
1 Nullora(NULLORA) / JOD
د.أ0,0000000881287
1 Nullora(NULLORA) / PLN
0,000000454938
1 Nullora(NULLORA) / RON
лв0,000000545677
1 Nullora(NULLORA) / SEK
kr0,000001172149
1 Nullora(NULLORA) / BGN
лв0,000000210067
1 Nullora(NULLORA) / HUF
Ft0,000041711351
1 Nullora(NULLORA) / CZK
0,000002612786
1 Nullora(NULLORA) / KWD
د.ك0,0000000380358
1 Nullora(NULLORA) / ILS
0,000000403975
1 Nullora(NULLORA) / BOB
Bs0,000000858913
1 Nullora(NULLORA) / AZN
0,00000021131
1 Nullora(NULLORA) / TJS
SM0,00000114356
1 Nullora(NULLORA) / GEL
0,000000336853
1 Nullora(NULLORA) / AOA
Kz0,000113932137
1 Nullora(NULLORA) / BHD
.د.ب0,0000000467368
1 Nullora(NULLORA) / BMD
$0,0000001243
1 Nullora(NULLORA) / DKK
kr0,000000801735
1 Nullora(NULLORA) / HNL
L0,000003264118
1 Nullora(NULLORA) / MUR
0,000005653164
1 Nullora(NULLORA) / NAD
$0,000002140446
1 Nullora(NULLORA) / NOK
kr0,000001249215
1 Nullora(NULLORA) / NZD
$0,000000216282
1 Nullora(NULLORA) / PAB
B/.0,0000001243
1 Nullora(NULLORA) / PGK
K0,000000524546
1 Nullora(NULLORA) / QAR
ر.ق0,000000452452
1 Nullora(NULLORA) / RSD
дин.0,000012584132
1 Nullora(NULLORA) / UZS
soʻm0,001497590017
1 Nullora(NULLORA) / ALL
L0,000010395209
1 Nullora(NULLORA) / ANG
ƒ0,000000222497
1 Nullora(NULLORA) / AWG
ƒ0,00000022374
1 Nullora(NULLORA) / BBD
$0,0000002486
1 Nullora(NULLORA) / BAM
KM0,000000208824
1 Nullora(NULLORA) / BIF
Fr0,0003676794
1 Nullora(NULLORA) / BND
$0,00000016159
1 Nullora(NULLORA) / BSD
$0,0000001243
1 Nullora(NULLORA) / JMD
$0,000019874327
1 Nullora(NULLORA) / KHR
0,000499196258
1 Nullora(NULLORA) / KMF
Fr0,0000525789
1 Nullora(NULLORA) / LAK
0,002702173859
1 Nullora(NULLORA) / LKR
රු0,000037838163
1 Nullora(NULLORA) / MDL
L0,000002098184
1 Nullora(NULLORA) / MGA
Ar0,00055739849
1 Nullora(NULLORA) / MOP
P0,0000009944
1 Nullora(NULLORA) / MVR
0,00000190179
1 Nullora(NULLORA) / MWK
MK0,000215798473
1 Nullora(NULLORA) / MZN
MT0,00000794277
1 Nullora(NULLORA) / NPR
रु0,000017633198
1 Nullora(NULLORA) / PYG
0,0008815356
1 Nullora(NULLORA) / RWF
Fr0,0001803593
1 Nullora(NULLORA) / SBD
$0,000001022989
1 Nullora(NULLORA) / SCR
0,000001750144
1 Nullora(NULLORA) / SRD
$0,000004816625
1 Nullora(NULLORA) / SVC
$0,000001087625
1 Nullora(NULLORA) / SZL
L0,000002140446
1 Nullora(NULLORA) / TMT
m0,00000043505
1 Nullora(NULLORA) / TND
د.ت0,0000003651934
1 Nullora(NULLORA) / TTD
$0,000000841511
1 Nullora(NULLORA) / UGX
Sh0,0004330612
1 Nullora(NULLORA) / XAF
Fr0,0000703538
1 Nullora(NULLORA) / XCD
$0,00000033561
1 Nullora(NULLORA) / XOF
Fr0,0000703538
1 Nullora(NULLORA) / XPF
Fr0,0000128029
1 Nullora(NULLORA) / BWP
P0,00000166562
1 Nullora(NULLORA) / BZD
$0,000000249843
1 Nullora(NULLORA) / CVE
$0,000011823416
1 Nullora(NULLORA) / DJF
Fr0,0000220011
1 Nullora(NULLORA) / DOP
$0,000007976331
1 Nullora(NULLORA) / DZD
د.ج0,000016155271
1 Nullora(NULLORA) / FJD
$0,000000280918
1 Nullora(NULLORA) / GNF
Fr0,0010807885
1 Nullora(NULLORA) / GTQ
Q0,000000952138
1 Nullora(NULLORA) / GYD
$0,000026019719
1 Nullora(NULLORA) / ISK
kr0,0000155375

Nullora Mənbəyi

Nullora haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Nullora Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Nullora Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Nullora (NULLORA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NULLORA qiyməti 0,0000001243 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NULLORA / USD cari qiyməti nədir?
NULLORA / USD cari qiyməti $ 0,0000001243 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Nullora üçün bazar dəyəri nədir?
NULLORA üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NULLORA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NULLORA aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
NULLORA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NULLORA ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NULLORA qiyməti (ATL) nədir?
NULLORA ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
NULLORA ticarət həcmi nədir?
NULLORA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 44,08K USD.
NULLORA bu il daha da yüksələcək?
NULLORA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NULLORA qiymət proqnozuna baxın.
Nullora (NULLORA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

