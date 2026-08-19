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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Notcoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Notcoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Notcoin (NOT) texniki analizi

Bugünkü Notcoin (NOT) texniki analizi

Notcoin analizi səhifəsi NOT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Notcoin analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Notcoin (NOT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0003797--+6,41%+5,91%-22,63%
Notcoin qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Notcoin texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Notcoin anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 3
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 1Alış 13
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0003789
0,0003788
R2
0,0003788
0,0003788
R1
0,0003788
0,0003788
PP
0,0003787
0,0003787
S1
0,0003787
0,0003787
S2
0,0003786
0,0003787
S3
0,0003786
0,0003786

Notcoin bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
10,51M
$37,94 M
$27,43 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,39 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,40 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,06M
7 günlük aktiv alışlar
$1,72 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,66 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Notcoin kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıNOTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,00
2026-08-18-$0,01 M0,00
2026-08-17-$0,05 M0,00
2026-08-16-$0,02 M0,00
2026-08-15-$0,02 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də Notcoin (NOT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Notcoin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
NOT/USDT
$0,0003796
$0,0003796$0,0003796
-0,31%
181.03M (USDT)
NOT/USDC
$0,000379
$0,000379$0,000379
-0,21%
148.96M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

NOT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

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USD
USD

1 NOT = 0,0003797 USD

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