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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, NODE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, NODE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

NODE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NODE Qiymət Məlumatları

NODE nədir

NODE Whitepaper

NODE Rəsmi Veb-saytı

NODE Tokenomikası

NODE Qiymət Proqnozu

NODE Qiymət Tarixçəsi

NODE Alış Bələdçisi

NODE / Fiat Valyuta Çevirən

NODE Spot

NODE USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü NODE (NODE) texniki analizi

Bugünkü NODE (NODE) texniki analizi

NODE analizi səhifəsi NODE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda NODE analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

NODE (NODE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,005873--+0,37%-11,32%-49,42%
NODE qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

NODE kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıNODEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18$0,00 M0,01
2026-08-17$0,00 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,01
2026-08-15$0,00 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

NODE haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də NODE (NODE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı NODE qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
NODE/USDT
$0,005875
$0,005875$0,005875
+0,08%
10.78M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

NODE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NODE
NODE
USD
USD

1 NODE = 0,005873 USD

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