Bugünkü canlı Nobody Sausage qiyməti 0.00000000000003 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NOBODYETH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NOBODYETH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Nobody Sausage Logosu

Nobody Sausage qiyməti(NOBODYETH)

1 NOBODYETH / USD Canlı Qiyməti:

$0,00000000000003
$0,00000000000003$0,00000000000003
-8,81%1D
USD
Nobody Sausage (NOBODYETH) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:45:38 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODYETH) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00000000000003
$ 0,00000000000003$ 0,00000000000003
24 saat Aşağı
$ 0,0000000000000406
$ 0,0000000000000406$ 0,0000000000000406
24 saat Yüksək

$ 0,00000000000003
$ 0,00000000000003$ 0,00000000000003

$ 0,0000000000000406
$ 0,0000000000000406$ 0,0000000000000406

$ 0,000000000001263041
$ 0,000000000001263041$ 0,000000000001263041

$ 0,000000000000077209
$ 0,000000000000077209$ 0,000000000000077209

0,00%

-8,81%

-14,78%

-14,78%

Nobody Sausage (NOBODYETH) canlı qiyməti $ 0,00000000000003. NOBODYETH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00000000000003 və ən yüksək $ 0,0000000000000406 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NOBODYETH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,000000000001263041, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000000000000077209 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NOBODYETH son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -8,81% və son 7 gündə isə -14,78% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Nobody Sausage (NOBODYETH) Bazar Məlumatları

No.4366

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 31,74
$ 31,74$ 31,74

$ 12,60K
$ 12,60K$ 12,60K

0,00
0,00 0,00

420.000.000.000.000.000
420.000.000.000.000.000 420.000.000.000.000.000

420.000.000.000.000.000
420.000.000.000.000.000 420.000.000.000.000.000

0,00%

ETH

Nobody Sausage üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 31,74 təşkil edir. NOBODYETH üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 420000000000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 12,60K təşkil edir.

Nobody Sausage (NOBODYETH) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Nobody Sausage qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000000000000002898-8,81%
30 Gün$ -0,000000000000043-58,91%
60 Gün$ -0,00000000000017-85,00%
90 Gün$ -0,00000000000017-85,00%
Bugünkü Nobody Sausage Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün NOBODYETH $ -0,000000000000002898 (-8,81%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Nobody Sausage 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,000000000000043 (-58,91%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Nobody Sausage 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə NOBODYETH $ -0,00000000000017 (-85,00%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Nobody Sausage 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,00000000000017 (-85,00%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Nobody Sausage (NOBODYETH) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Nobody Sausage Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Nobody Sausage (NOBODYETH) Nədir?

Anybody can be a Nobody.

Nobody Sausage MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Nobody Sausage investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- NOBODYETH steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Nobody Sausage haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Nobody Sausage satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Nobody Sausage Qiymət Proqnozu (USD)

Nobody Sausage (NOBODYETH) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Nobody Sausage (NOBODYETH) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Nobody Sausage üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Nobody Sausage qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Nobody Sausage (NOBODYETH) Tokenomikası

Nobody Sausage (NOBODYETH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NOBODYETH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Nobody Sausage (NOBODYETH) necə alınır?

Necə Nobody Sausage alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Nobody Sausage Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

NOBODYETH Aktivindən Yerli Valyutalara

Nobody Sausage Mənbəyi

Nobody Sausage haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Nobody Sausage Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Nobody Sausage Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Nobody Sausage (NOBODYETH) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NOBODYETH qiyməti 0,00000000000003 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NOBODYETH / USD cari qiyməti nədir?
NOBODYETH / USD cari qiyməti $ 0,00000000000003 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Nobody Sausage üçün bazar dəyəri nədir?
NOBODYETH üçün bazar dəyəri $ 0,00 USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NOBODYETH aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NOBODYETH aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0,00 USD təşkil edir.
NOBODYETH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NOBODYETH ATH qiyməti olan 0,000000000001263041 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NOBODYETH qiyməti (ATL) nədir?
NOBODYETH ATL qiyməti olan 0,000000000000077209 USD dəyərinə endi.
NOBODYETH ticarət həcmi nədir?
NOBODYETH üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 31,74 USD.
NOBODYETH bu il daha da yüksələcək?
NOBODYETH bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NOBODYETH qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:45:38 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODYETH) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

