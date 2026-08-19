Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Nobody Sausage üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Nobody Sausage üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

NOBODY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NOBODY Qiymət Məlumatları

NOBODY nədir

NOBODY Rəsmi Veb-saytı

NOBODY Tokenomikası

NOBODY Qiymət Proqnozu

NOBODY Qiymət Tarixçəsi

NOBODY Alış Bələdçisi

NOBODY / Fiat Valyuta Çevirən

NOBODY Spot

NOBODY USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Nobody Sausage (NOBODY) texniki analizi

Bugünkü Nobody Sausage (NOBODY) texniki analizi

Nobody Sausage analizi səhifəsi NOBODY gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Nobody Sausage analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Nobody Sausage (NOBODY) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,001618---11,06%-49,38%-73,22%
Nobody Sausage qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Nobody Sausage kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıNOBODYUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Nobody Sausage haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Nobody Sausage (NOBODY) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Nobody Sausage qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
NOBODY/USDT
$0,001613
$0,001613$0,001613
+1,76%
34.31M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

NOBODY / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NOBODY
NOBODY
USD
USD

1 NOBODY = 0,001618 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.