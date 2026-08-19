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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Nil Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Nil Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Nil Token (NIL) texniki analizi

Bugünkü Nil Token (NIL) texniki analizi

Nil Token analizi səhifəsi NIL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Nil Token analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Nil Token (NIL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,04323--+19,32%+24,25%-29,03%
Nil Token qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Nil Token texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Nil Token anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 22
Neytral 2
Alış 2
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 2Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,04322
0,04321
R2
0,04321
0,0432
R1
0,04319
0,0432
PP
0,04319
0,04319
S1
0,04317
0,04317
S2
0,04316
0,04317
S3
0,04314
0,04316

Nil Token bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,30M
$5,60 M
$5,90 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$3,12 M
3 günlük aktiv satışlar
$3,09 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$9,50 M
7 günlük aktiv satışlar
$9,48 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Nil Token kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıNILUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,04
2026-08-18-$0,05 M0,05
2026-08-17-$0,11 M0,05
2026-08-16-$0,22 M0,05
2026-08-15$0,10 M0,05

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Nil Token haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Nil Token (NIL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Nil Token qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
NIL/USDT
$0,04323
$0,04323$0,04323
-6,75%
2.84M (USDT)
NIL/USDC
$0,04316
$0,04316$0,04316
-6,84%
1.92M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

NIL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NIL
NIL
USD
USD

1 NIL = 0,04323 USD

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