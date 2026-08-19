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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Midnight üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Midnight üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

NIGHT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NIGHT Qiymət Məlumatları

NIGHT nədir

NIGHT Rəsmi Veb-saytı

NIGHT Tokenomikası

NIGHT Qiymət Proqnozu

NIGHT Qiymət Tarixçəsi

NIGHT Alış Bələdçisi

NIGHT / Fiat Valyuta Çevirən

NIGHT Spot

NIGHT USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü Midnight (NIGHT) texniki analizi

Bugünkü Midnight (NIGHT) texniki analizi

Midnight analizi səhifəsi NIGHT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Midnight analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Midnight (NIGHT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01749---0,06%-33,96%-42,36%
Midnight qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Midnight texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Midnight anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 4
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 0Alış 13
Texniki göstəricilər:SatışSatış 6Neytral 4Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01745
0,01745
R2
0,01745
0,01744
R1
0,01744
0,01744
PP
0,01744
0,01744
S1
0,01743
0,01743
S2
0,01743
0,01743
S3
0,01742
0,01743

Midnight bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,52M
$2,87 M
$3,39 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,13 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,13 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,64 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,66 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Midnight kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıNIGHTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,09 M0,02
2026-08-18$0,11 M0,02
2026-08-17$0,03 M0,02
2026-08-16$0,08 M0,02
2026-08-15-$0,03 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də Midnight (NIGHT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Midnight qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
NIGHT/USDT
$0,01749
$0,01749$0,01749
+2,46%
3.99M (USDT)
NIGHT/USDC
$0,01748
$0,01748$0,01748
+2,52%
3.23M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

NIGHT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NIGHT
NIGHT
USD
USD

1 NIGHT = 0,01748 USD

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