Bugünkü canlı Netflix qiyməti 1125.68 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NFLXON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NFLXON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Netflix Logosu

Netflix qiyməti(NFLXON)

1 NFLXON / USD Canlı Qiyməti:

$1 125,68
$1 125,68$1 125,68
+3,07%1D
USD
Netflix (NFLXON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:45:14 (UTC+8)

Netflix (NFLXON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1 088,3
$ 1 088,3$ 1 088,3
24 saat Aşağı
$ 1 128,41
$ 1 128,41$ 1 128,41
24 saat Yüksək

$ 1 088,3
$ 1 088,3$ 1 088,3

$ 1 128,41
$ 1 128,41$ 1 128,41

$ 1 265,3897261967002
$ 1 265,3897261967002$ 1 265,3897261967002

$ 1 087,9411781803526
$ 1 087,9411781803526$ 1 087,9411781803526

+0,04%

+3,07%

+0,91%

+0,91%

Netflix (NFLXON) canlı qiyməti $ 1 125,68. NFLXON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1 088,3 və ən yüksək $ 1 128,41 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NFLXON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1 265,3897261967002, ən aşağı qiyməti isə $ 1 087,9411781803526 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NFLXON son bir saat ərzində +0,04%, 24 saat ərzində +3,07% və son 7 gündə isə +0,91% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Netflix (NFLXON) Bazar Məlumatları

No.2182

$ 1,03M
$ 1,03M$ 1,03M

$ 60,06K
$ 60,06K$ 60,06K

$ 1,03M
$ 1,03M$ 1,03M

917,02
917,02 917,02

917,02371506
917,02371506 917,02371506

ETH

Netflix üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,03M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 60,06K təşkil edir. NFLXON üzrə dövriyyədə olan təklif 917,02, ümumi təklif isə 917.02371506 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,03M təşkil edir.

Netflix (NFLXON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Netflix qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +33,529+3,07%
30 Gün$ -64,81-5,45%
60 Gün$ +25,68+2,33%
90 Gün$ +25,68+2,33%
Bugünkü Netflix Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün NFLXON $ +33,529 (+3,07%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Netflix 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -64,81 (-5,45%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Netflix 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə NFLXON $ +25,68 (+2,33%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Netflix 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +25,68 (+2,33%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Netflix (NFLXON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Netflix Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Netflix (NFLXON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Netflix MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Netflix investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- NFLXON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Netflix haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Netflix satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Netflix Qiymət Proqnozu (USD)

Netflix (NFLXON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Netflix (NFLXON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Netflix üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Netflix qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Netflix (NFLXON) Tokenomikası

Netflix (NFLXON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NFLXON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Netflix (NFLXON) necə alınır?

Necə Netflix alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Netflix Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

NFLXON Aktivindən Yerli Valyutalara

Netflix Mənbəyi

Netflix haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Netflix Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Netflix Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Netflix (NFLXON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NFLXON qiyməti 1 125,68 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NFLXON / USD cari qiyməti nədir?
NFLXON / USD cari qiyməti $ 1 125,68 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Netflix üçün bazar dəyəri nədir?
NFLXON üçün bazar dəyəri $ 1,03M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NFLXON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NFLXON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 917,02 USD təşkil edir.
NFLXON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NFLXON ATH qiyməti olan 1 265,3897261967002 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NFLXON qiyməti (ATL) nədir?
NFLXON ATL qiyməti olan 1 087,9411781803526 USD dəyərinə endi.
NFLXON ticarət həcmi nədir?
NFLXON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 60,06K USD.
NFLXON bu il daha da yüksələcək?
NFLXON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NFLXON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:45:14 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

