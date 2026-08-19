Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Nexus üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Nexus üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

NEX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NEX Qiymət Məlumatları

NEX nədir

NEX Whitepaper

NEX Rəsmi Veb-saytı

NEX Tokenomikası

NEX Qiymət Proqnozu

NEX Qiymət Tarixçəsi

NEX Alış Bələdçisi

NEX / Fiat Valyuta Çevirən

NEX Spot

NEX USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Nexus (NEX) texniki analizi

Bugünkü Nexus (NEX) texniki analizi

Nexus analizi səhifəsi NEX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Nexus analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Nexus (NEX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,000001441---8,63%-15,19%-72,98%
Nexus qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Nexus texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Nexus anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 3
Neytral 11
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 3Alış 11
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 3Neytral 8Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,00000144
0,00000144
R2
0,00000144
0,000001439
R1
0,000001439
0,000001439
PP
0,000001439
0,000001439
S1
0,000001438
0,000001438
S2
0,000001438
0,000001438
S3
0,000001437
0,000001438

Nexus bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,22M
$0,96 M
$1,18 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,03 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Nexus kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıNEXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18-$0,03 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16-$0,03 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Nexus haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Nexus (NEX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Nexus qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
NEX/USDC
$0,000001442
$0,000001442$0,000001442
-1,23%
37.06B (USDT)
NEX/USDT
$0,000001441
$0,000001441$0,000001441
-1,23%
51.46B (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

NEX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NEX
NEX
USD
USD

1 NEX = 0,000001441 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.