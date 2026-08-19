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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Newton Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Newton Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Newton Protocol (NEWT) texniki analizi

Bugünkü Newton Protocol (NEWT) texniki analizi

Newton Protocol analizi səhifəsi NEWT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Newton Protocol analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Newton Protocol (NEWT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,03564---8,95%-19,57%-53,13%
Newton Protocol qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Newton Protocol texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Newton Protocol anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 15
Neytral 5
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 10Neytral 3Alış 1
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 2Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03564
0,03563
R2
0,03563
0,03562
R1
0,03562
0,03562
PP
0,03561
0,03561
S1
0,0356
0,0356
S2
0,03559
0,0356
S3
0,03558
0,03559

Newton Protocol bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,02M
$1,57 M
$1,59 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,07 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,08 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Newton Protocol kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıNEWTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,04
2026-08-18$0,02 M0,04
2026-08-17$0,08 M0,04
2026-08-16-$0,01 M0,04
2026-08-15$0,04 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Newton Protocol haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Newton Protocol (NEWT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Newton Protocol qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
NEWT/USDT
$0,03569
$0,03569$0,03569
-1,73%
1.56M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

NEWT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NEWT
NEWT
USD
USD

1 NEWT = 0,03564 USD

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