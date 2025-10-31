Bugünkü canlı Fortune Room qiyməti 0.000000000000000000009 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NEWFRT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NEWFRT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Fortune Room qiyməti 0.000000000000000000009 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NEWFRT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NEWFRT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

NEWFRT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NEWFRT Qiymət Məlumatları

NEWFRT Tokenomikası

NEWFRT Qiymət Proqnozu

NEWFRT Qiymət Tarixçəsi

NEWFRT Alış Bələdçisi

NEWFRT / Fiat Valyuta Çevirən

NEWFRT Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Fortune Room Logosu

Fortune Room qiyməti(NEWFRT)

1 NEWFRT / USD Canlı Qiyməti:

$0,000000000000000000009
$0,000000000000000000009$0,000000000000000000009
+4,04%1D
USD
Fortune Room (NEWFRT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:44:48 (UTC+8)

Fortune Room (NEWFRT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0000000000000000000065
$ 0,0000000000000000000065$ 0,0000000000000000000065
24 saat Aşağı
$ 0,00000000000000000002876
$ 0,00000000000000000002876$ 0,00000000000000000002876
24 saat Yüksək

$ 0,0000000000000000000065
$ 0,0000000000000000000065$ 0,0000000000000000000065

$ 0,00000000000000000002876
$ 0,00000000000000000002876$ 0,00000000000000000002876

--
----

--
----

0,00%

+4,04%

-99,98%

-99,98%

Fortune Room (NEWFRT) canlı qiyməti $ 0,000000000000000000009. NEWFRT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0000000000000000000065 və ən yüksək $ 0,00000000000000000002876 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NEWFRT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NEWFRT son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində +4,04% və son 7 gündə isə -99,98% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Fortune Room (NEWFRT) Bazar Məlumatları

--
----

$ 557,32K
$ 557,32K$ 557,32K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

BSC

Fortune Room üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 557,32K təşkil edir. NEWFRT üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.

Fortune Room (NEWFRT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Fortune Room qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0000000000000000000003495+4,04%
30 Gün$ -0,000000000599999999991-100,00%
60 Gün$ -0,000079999999999999991-100,00%
90 Gün$ -0,000079999999999999991-100,00%
Bugünkü Fortune Room Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün NEWFRT $ +0,0000000000000000000003495 (+4,04%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Fortune Room 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,000000000599999999991 (-100,00%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Fortune Room 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə NEWFRT $ -0,000079999999999999991 (-100,00%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Fortune Room 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,000079999999999999991 (-100,00%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Fortune Room (NEWFRT) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Fortune Room Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Fortune Room (NEWFRT) Nədir?

NEWFRT is the utility token for the Fortune Room game. It is used for participating in games, earning rewards, and future governance.

Fortune Room MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Fortune Room investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- NEWFRT steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Fortune Room haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Fortune Room satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Fortune Room Qiymət Proqnozu (USD)

Fortune Room (NEWFRT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Fortune Room (NEWFRT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Fortune Room üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Fortune Room qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Fortune Room (NEWFRT) Tokenomikası

Fortune Room (NEWFRT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NEWFRT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Fortune Room (NEWFRT) necə alınır?

Necə Fortune Room alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Fortune Room Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

NEWFRT Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Fortune Room(NEWFRT) / VND
0,000000000000000236835
1 Fortune Room(NEWFRT) / AUD
A$0,00000000000000000001368
1 Fortune Room(NEWFRT) / GBP
0,00000000000000000000675
1 Fortune Room(NEWFRT) / EUR
0,00000000000000000000774
1 Fortune Room(NEWFRT) / USD
$0,000000000000000000009
1 Fortune Room(NEWFRT) / MYR
RM0,00000000000000000003771
1 Fortune Room(NEWFRT) / TRY
0,00000000000000000037818
1 Fortune Room(NEWFRT) / JPY
¥0,000000000000000001377
1 Fortune Room(NEWFRT) / ARS
ARS$0,00000000000000001294956
1 Fortune Room(NEWFRT) / RUB
0,00000000000000000071946
1 Fortune Room(NEWFRT) / INR
0,00000000000000000079758
1 Fortune Room(NEWFRT) / IDR
Rp0,00000000000000014754096
1 Fortune Room(NEWFRT) / PHP
0,00000000000000000052857
1 Fortune Room(NEWFRT) / EGP
￡E.0,00000000000000000042507
1 Fortune Room(NEWFRT) / BRL
R$0,00000000000000000004842
1 Fortune Room(NEWFRT) / CAD
C$0,00000000000000000001251
1 Fortune Room(NEWFRT) / BDT
0,00000000000000000110034
1 Fortune Room(NEWFRT) / NGN
0,00000000000000001302453
1 Fortune Room(NEWFRT) / COP
$0,00000000000000003488364
1 Fortune Room(NEWFRT) / ZAR
R.0,00000000000000000015525
1 Fortune Room(NEWFRT) / UAH
0,00000000000000000037791
1 Fortune Room(NEWFRT) / TZS
T.Sh.0,000000000000000022113
1 Fortune Room(NEWFRT) / VES
Bs0,000000000000000001989
1 Fortune Room(NEWFRT) / CLP
$0,000000000000000008478
1 Fortune Room(NEWFRT) / PKR
Rs0,00000000000000000253944
1 Fortune Room(NEWFRT) / KZT
0,0000000000000000047745
1 Fortune Room(NEWFRT) / THB
฿0,0000000000000000002907
1 Fortune Room(NEWFRT) / TWD
NT$0,00000000000000000027657
1 Fortune Room(NEWFRT) / AED
د.إ0,00000000000000000003303
1 Fortune Room(NEWFRT) / CHF
Fr0,0000000000000000000072
1 Fortune Room(NEWFRT) / HKD
HK$0,00000000000000000006984
1 Fortune Room(NEWFRT) / AMD
֏0,00000000000000000344556
1 Fortune Room(NEWFRT) / MAD
.د.م0,00000000000000000008334
1 Fortune Room(NEWFRT) / MXN
$0,00000000000000000016668
1 Fortune Room(NEWFRT) / SAR
ريال0,00000000000000000003375
1 Fortune Room(NEWFRT) / ETB
Br0,00000000000000000138375
1 Fortune Room(NEWFRT) / KES
KSh0,00000000000000000116271
1 Fortune Room(NEWFRT) / JOD
د.أ0,000000000000000000006381
1 Fortune Room(NEWFRT) / PLN
0,00000000000000000003294
1 Fortune Room(NEWFRT) / RON
лв0,00000000000000000003951
1 Fortune Room(NEWFRT) / SEK
kr0,00000000000000000008487
1 Fortune Room(NEWFRT) / BGN
лв0,00000000000000000001521
1 Fortune Room(NEWFRT) / HUF
Ft0,00000000000000000302013
1 Fortune Room(NEWFRT) / CZK
0,00000000000000000018918
1 Fortune Room(NEWFRT) / KWD
د.ك0,000000000000000000002754
1 Fortune Room(NEWFRT) / ILS
0,00000000000000000002925
1 Fortune Room(NEWFRT) / BOB
Bs0,00000000000000000006219
1 Fortune Room(NEWFRT) / AZN
0,0000000000000000000153
1 Fortune Room(NEWFRT) / TJS
SM0,0000000000000000000828
1 Fortune Room(NEWFRT) / GEL
0,00000000000000000002439
1 Fortune Room(NEWFRT) / AOA
Kz0,00000000000000000824931
1 Fortune Room(NEWFRT) / BHD
.د.ب0,000000000000000000003384
1 Fortune Room(NEWFRT) / BMD
$0,000000000000000000009
1 Fortune Room(NEWFRT) / DKK
kr0,00000000000000000005805
1 Fortune Room(NEWFRT) / HNL
L0,00000000000000000023634
1 Fortune Room(NEWFRT) / MUR
0,00000000000000000040932
1 Fortune Room(NEWFRT) / NAD
$0,00000000000000000015498
1 Fortune Room(NEWFRT) / NOK
kr0,00000000000000000009045
1 Fortune Room(NEWFRT) / NZD
$0,00000000000000000001566
1 Fortune Room(NEWFRT) / PAB
B/.0,000000000000000000009
1 Fortune Room(NEWFRT) / PGK
K0,00000000000000000003798
1 Fortune Room(NEWFRT) / QAR
ر.ق0,00000000000000000003276
1 Fortune Room(NEWFRT) / RSD
дин.0,00000000000000000091116
1 Fortune Room(NEWFRT) / UZS
soʻm0,00000000000000010843371
1 Fortune Room(NEWFRT) / ALL
L0,00000000000000000075267
1 Fortune Room(NEWFRT) / ANG
ƒ0,00000000000000000001611
1 Fortune Room(NEWFRT) / AWG
ƒ0,0000000000000000000162
1 Fortune Room(NEWFRT) / BBD
$0,000000000000000000018
1 Fortune Room(NEWFRT) / BAM
KM0,00000000000000000001512
1 Fortune Room(NEWFRT) / BIF
Fr0,000000000000000026622
1 Fortune Room(NEWFRT) / BND
$0,0000000000000000000117
1 Fortune Room(NEWFRT) / BSD
$0,000000000000000000009
1 Fortune Room(NEWFRT) / JMD
$0,00000000000000000143901
1 Fortune Room(NEWFRT) / KHR
0,00000000000000003614454
1 Fortune Room(NEWFRT) / KMF
Fr0,000000000000000003807
1 Fortune Room(NEWFRT) / LAK
0,00000000000000019565217
1 Fortune Room(NEWFRT) / LKR
රු0,00000000000000000273969
1 Fortune Room(NEWFRT) / MDL
L0,00000000000000000015192
1 Fortune Room(NEWFRT) / MGA
Ar0,0000000000000000403587
1 Fortune Room(NEWFRT) / MOP
P0,000000000000000000072
1 Fortune Room(NEWFRT) / MVR
0,0000000000000000001377
1 Fortune Room(NEWFRT) / MWK
MK0,00000000000000001562499
1 Fortune Room(NEWFRT) / MZN
MT0,0000000000000000005751
1 Fortune Room(NEWFRT) / NPR
रु0,00000000000000000127674
1 Fortune Room(NEWFRT) / PYG
0,000000000000000063828
1 Fortune Room(NEWFRT) / RWF
Fr0,000000000000000013059
1 Fortune Room(NEWFRT) / SBD
$0,00000000000000000007407
1 Fortune Room(NEWFRT) / SCR
0,00000000000000000012672
1 Fortune Room(NEWFRT) / SRD
$0,00000000000000000034875
1 Fortune Room(NEWFRT) / SVC
$0,00000000000000000007875
1 Fortune Room(NEWFRT) / SZL
L0,00000000000000000015498
1 Fortune Room(NEWFRT) / TMT
m0,0000000000000000000315
1 Fortune Room(NEWFRT) / TND
د.ت0,000000000000000000026442
1 Fortune Room(NEWFRT) / TTD
$0,00000000000000000006093
1 Fortune Room(NEWFRT) / UGX
Sh0,000000000000000031356
1 Fortune Room(NEWFRT) / XAF
Fr0,000000000000000005094
1 Fortune Room(NEWFRT) / XCD
$0,0000000000000000000243
1 Fortune Room(NEWFRT) / XOF
Fr0,000000000000000005094
1 Fortune Room(NEWFRT) / XPF
Fr0,000000000000000000927
1 Fortune Room(NEWFRT) / BWP
P0,0000000000000000001206
1 Fortune Room(NEWFRT) / BZD
$0,00000000000000000001809
1 Fortune Room(NEWFRT) / CVE
$0,00000000000000000085608
1 Fortune Room(NEWFRT) / DJF
Fr0,000000000000000001593
1 Fortune Room(NEWFRT) / DOP
$0,00000000000000000057753
1 Fortune Room(NEWFRT) / DZD
د.ج0,00000000000000000116973
1 Fortune Room(NEWFRT) / FJD
$0,00000000000000000002034
1 Fortune Room(NEWFRT) / GNF
Fr0,000000000000000078255
1 Fortune Room(NEWFRT) / GTQ
Q0,00000000000000000006894
1 Fortune Room(NEWFRT) / GYD
$0,00000000000000000188397
1 Fortune Room(NEWFRT) / ISK
kr0,000000000000000001125

Fortune Room Mənbəyi

Fortune Room haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Fortune Room Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Fortune Room (NEWFRT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NEWFRT qiyməti 0,000000000000000000009 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NEWFRT / USD cari qiyməti nədir?
NEWFRT / USD cari qiyməti $ 0,000000000000000000009 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Fortune Room üçün bazar dəyəri nədir?
NEWFRT üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NEWFRT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NEWFRT aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
NEWFRT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NEWFRT ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NEWFRT qiyməti (ATL) nədir?
NEWFRT ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
NEWFRT ticarət həcmi nədir?
NEWFRT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 557,32K USD.
NEWFRT bu il daha da yüksələcək?
NEWFRT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NEWFRT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:44:48 (UTC+8)

Fortune Room (NEWFRT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

NEWFRT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NEWFRT
NEWFRT
USD
USD

1 NEWFRT = 0 USD

NEWFRT Ticarəti Edin

NEWFRT/USDT
$0,000000000000000000009
$0,000000000000000000009$0,000000000000000000009
+4,04%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.532,67
$109.532,67$109.532,67

+1,69%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.839,60
$3.839,60$3.839,60

+1,74%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03142
$0,03142$0,03142

+25,42%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,08
$186,08$186,08

+0,54%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.839,60
$3.839,60$3.839,60

+1,74%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.532,67
$109.532,67$109.532,67

+1,69%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,08
$186,08$186,08

+0,54%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4728
$2,4728$2,4728

+0,77%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18484
$0,18484$0,18484

+2,30%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003147
$0,003147$0,003147

-37,06%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00941
$0,00941$0,00941

-5,90%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002936
$0,0002936$0,0002936

+369,76%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020168
$0,0020168$0,0020168

+2.140,88%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020168
$0,0020168$0,0020168

+2.140,88%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0435
$0,0435$0,0435

+1.259,37%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000039086
$0,0000000000000000000000039086$0,0000000000000000000000039086

+681,72%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31898
$0,31898$0,31898

+157,05%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000094
$0,000000000000000000000094$0,000000000000000000000094

+100,00%