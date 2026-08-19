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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Nesa üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Nesa üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

NES Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NES Qiymət Məlumatları

NES nədir

NES Whitepaper

NES Rəsmi Veb-saytı

NES Tokenomikası

NES Qiymət Proqnozu

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Bugünkü Nesa (NES) texniki analizi

Bugünkü Nesa (NES) texniki analizi

Nesa analizi səhifəsi NES gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Nesa analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Nesa (NES) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,20618--+0,96%-6,84%+174,90%
Nesa qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Nesa texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Nesa anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 13
Neytral 2
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 0Alış 8
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,2062
0,2061
R2
0,2061
0,206
R1
0,206
0,206
PP
0,2059
0,2059
S1
0,2058
0,2058
S2
0,2057
0,2058
S3
0,2056
0,2057

Nesa bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,02M
$6,16 M
$7,18 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,10 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,09 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,17 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,17 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Nesa kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıNESUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,21
2026-08-18-$0,06 M0,21
2026-08-17$0,03 M0,23
2026-08-16-$0,02 M0,21
2026-08-15$0,00 M0,21

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Nesa haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Nesa (NES) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Nesa qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
NES/USDT
$0,20611
$0,20611$0,20611
-2,23%
4.97M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

NES / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NES
NES
USD
USD

1 NES = 0,20618 USD

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