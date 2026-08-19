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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Neon EVM üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Neon EVM üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

NEON Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NEON Qiymət Məlumatları

NEON nədir

NEON Whitepaper

NEON Rəsmi Veb-saytı

NEON Tokenomikası

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Bugünkü Neon EVM (NEON) texniki analizi

Bugünkü Neon EVM (NEON) texniki analizi

Neon EVM analizi səhifəsi NEON gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Neon EVM analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Neon EVM (NEON) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01242---12,04%-33,37%-60,51%
Neon EVM qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Neon EVM kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıNEONUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,01
2026-08-18$0,00 M0,01
2026-08-17$0,00 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,01
2026-08-15$0,00 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Neon EVM haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Neon EVM (NEON) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Neon EVM qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
NEON/USDT
$0,01236
$0,01236$0,01236
-3,58%
4.66M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

NEON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NEON
NEON
USD
USD

1 NEON = 0,01242 USD

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