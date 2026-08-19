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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, First Neiro on ETH üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, First Neiro on ETH üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

NEIROCTO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NEIROCTO Qiymət Məlumatları

NEIROCTO nədir

NEIROCTO Rəsmi Veb-saytı

NEIROCTO Tokenomikası

NEIROCTO Qiymət Proqnozu

NEIROCTO Qiymət Tarixçəsi

NEIROCTO Alış Bələdçisi

NEIROCTO / Fiat Valyuta Çevirən

NEIROCTO Spot

NEIROCTO USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü First Neiro on ETH (NEIROCTO) texniki analizi

Bugünkü First Neiro on ETH (NEIROCTO) texniki analizi

First Neiro on ETH analizi səhifəsi NEIROCTO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda First Neiro on ETH analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,00006249---5,44%+6,47%-36,72%
First Neiro on ETH qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

First Neiro on ETH texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış First Neiro on ETH anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 19
Neytral 2
Alış 5
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 2Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,00006243
0,00006242
R2
0,00006242
0,0000624
R1
0,0000624
0,0000624
PP
0,00006239
0,00006239
S1
0,00006237
0,00006237
S2
0,00006236
0,00006237
S3
0,00006234
0,00006236

First Neiro on ETH bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,03M
$16,19 M
$17,22 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,12 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,13 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,43 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,43 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

First Neiro on ETH kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıNEIROCTOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

First Neiro on ETH haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də First Neiro on ETH (NEIROCTO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı First Neiro on ETH qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
NEIROCTO/USDT
$0,00006249
$0,00006249$0,00006249
-2,73%
894.61M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

NEIROCTO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NEIROCTO
NEIROCTO
USD
USD

1 NEIROCTO = 0,00006249 USD

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