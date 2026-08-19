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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, NAVI Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, NAVI Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

NAVX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NAVX Qiymət Məlumatları

NAVX nədir

NAVX Whitepaper

NAVX Rəsmi Veb-saytı

NAVX Tokenomikası

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Bugünkü NAVI Protocol (NAVX) texniki analizi

Bugünkü NAVI Protocol (NAVX) texniki analizi

NAVI Protocol analizi səhifəsi NAVX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda NAVI Protocol analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

NAVI Protocol (NAVX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,007165---3,79%-25,56%-37,15%
NAVI Protocol qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

NAVI Protocol kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıNAVXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18-$0,01 M0,01
2026-08-17$0,00 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,01
2026-08-15$0,02 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

NAVI Protocol haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də NAVI Protocol (NAVX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı NAVI Protocol qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
NAVX/USDT
$0,007165
$0,007165$0,007165
+2,75%
8.18M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

NAVX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NAVX
NAVX
USD
USD

1 NAVX = 0,007165 USD

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