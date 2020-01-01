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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Naoris Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Naoris Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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NAORIS Qiymət Məlumatları

NAORIS nədir

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NAORIS Rəsmi Veb-saytı

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Bugünkü Naoris Protocol (NAORIS) texniki analizi

Bugünkü Naoris Protocol (NAORIS) texniki analizi

Naoris Protocol analizi səhifəsi NAORIS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Naoris Protocol analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Naoris Protocol (NAORIS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02954---9,59%-23,24%-14,95%
Naoris Protocol qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Naoris Protocol texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Naoris Protocol anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 15
Neytral 5
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 2Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 3Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02962
0,02962
R2
0,02962
0,02961
R1
0,02961
0,02961
PP
0,02961
0,02961
S1
0,0296
0,0296
S2
0,0296
0,0296
S3
0,02959
0,0296

Naoris Protocol bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,37M
$4,81 M
$5,18 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,09 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,20 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,19 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Naoris Protocol kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıNAORISUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Naoris Protocol haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Naoris Protocol (NAORIS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Naoris Protocol qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
NAORIS/USDT
$0,02954
$0,02954$0,02954
-3,27%
2.36M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

NAORIS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NAORIS
NAORIS
USD
USD

1 NAORIS = 0,02954 USD

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