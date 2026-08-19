Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, MYX Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, MYX Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

MYX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MYX Qiymət Məlumatları

MYX nədir

MYX Whitepaper

MYX Rəsmi Veb-saytı

MYX Tokenomikası

MYX Qiymət Proqnozu

MYX Qiymət Tarixçəsi

MYX Alış Bələdçisi

MYX / Fiat Valyuta Çevirən

MYX Spot

MYX USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü MYX Finance (MYX) texniki analizi

Bugünkü MYX Finance (MYX) texniki analizi

MYX Finance analizi səhifəsi MYX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda MYX Finance analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

MYX Finance (MYX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,06932---6,62%-7,27%-61,89%
MYX Finance qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

MYX Finance texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış MYX Finance anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 2
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 2Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,06962
0,06961
R2
0,06961
0,0696
R1
0,0696
0,0696
PP
0,06959
0,06959
S1
0,06958
0,06958
S2
0,06957
0,06958
S3
0,06956
0,06957

MYX Finance bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-2,13M
$5,63 M
$7,76 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
3 günlük aktiv alışlar
$0,52 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,55 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,08M
7 günlük aktiv alışlar
$2,61 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,69 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

MYX Finance kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıMYXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,07
2026-08-18$0,00 M0,07
2026-08-17$0,00 M0,07
2026-08-16$0,00 M0,07
2026-08-15$0,00 M0,07

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

MYX Finance haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də MYX Finance (MYX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı MYX Finance qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
MYX/USDT
$0,06902
$0,06902$0,06902
-3,47%
1.31M (USDT)
MYX/USDC
$0,06925
$0,06925$0,06925
-2,98%
822.67K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

MYX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MYX
MYX
USD
USD

1 MYX = 0,06932 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.