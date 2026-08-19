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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, MUBARAK üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, MUBARAK üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü MUBARAK (MUBARAK) texniki analizi

Bugünkü MUBARAK (MUBARAK) texniki analizi

MUBARAK analizi səhifəsi MUBARAK gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda MUBARAK analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

MUBARAK (MUBARAK) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,017337---4,00%+53,35%+22,52%
MUBARAK qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

MUBARAK texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış MUBARAK anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 9
Neytral 2
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 0Alış 10
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 2Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0174
0,01739
R2
0,01739
0,01738
R1
0,01738
0,01738
PP
0,01737
0,01737
S1
0,01736
0,01736
S2
0,01735
0,01736
S3
0,01734
0,01735

MUBARAK bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,77M
$8,09 M
$8,86 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,40 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,38 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$1,05 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,07 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

MUBARAK kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıMUBARAKUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,03 M0,02
2026-08-18-$0,05 M0,02
2026-08-17-$0,01 M0,02
2026-08-16-$0,06 M0,02
2026-08-15-$0,12 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

MUBARAK haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də MUBARAK (MUBARAK) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı MUBARAK qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
MUBARAK/USDT
$0,017337
$0,017337$0,017337
+3,55%
6.37M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

MUBARAK / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MUBARAK
MUBARAK
USD
USD

1 MUBARAK = 0,017337 USD

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