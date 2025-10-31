Bugünkü canlı Project Merlin qiyməti 0.008 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MRLN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MRLN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Project Merlin qiyməti 0.008 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MRLN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MRLN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Project Merlin Logosu

Project Merlin qiyməti(MRLN)

1 MRLN / USD Canlı Qiyməti:

$0,008
0,00%1D
USD
Project Merlin (MRLN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:43:14 (UTC+8)

Project Merlin (MRLN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,008
24 saat Aşağı
$ 0,008
24 saat Yüksək

$ 0,008
$ 0,008
--
--
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Project Merlin (MRLN) canlı qiyməti $ 0,008. MRLN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,008 və ən yüksək $ 0,008 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MRLN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MRLN son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində 0,00% və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Project Merlin (MRLN) Bazar Məlumatları

--
$ 0,00
$ 6,40M
--
800.000.000
ARB

Project Merlin üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 0,00 təşkil edir. MRLN üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 800000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,40M təşkil edir.

Project Merlin (MRLN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Project Merlin qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 00,00%
30 Gün$ -0,00084-9,51%
60 Gün$ -0,017-68,00%
90 Gün$ -0,017-68,00%
Bugünkü Project Merlin Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün MRLN $ 0 (0,00%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Project Merlin 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00084 (-9,51%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Project Merlin 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə MRLN $ -0,017 (-68,00%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Project Merlin 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,017 (-68,00%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Project Merlin (MRLN) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Project Merlin Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Project Merlin (MRLN) Nədir?

Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.

Project Merlin MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Project Merlin investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- MRLN steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Project Merlin haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Project Merlin satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Project Merlin Qiymət Proqnozu (USD)

Project Merlin (MRLN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Project Merlin (MRLN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Project Merlin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Project Merlin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Project Merlin (MRLN) Tokenomikası

Project Merlin (MRLN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MRLN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Project Merlin (MRLN) necə alınır?

Necə Project Merlin alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Project Merlin Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

MRLN Aktivindən Yerli Valyutalara

Project Merlin Mənbəyi

Project Merlin haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Project Merlin Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Project Merlin Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Project Merlin (MRLN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MRLN qiyməti 0,008 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MRLN / USD cari qiyməti nədir?
MRLN / USD cari qiyməti $ 0,008 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Project Merlin üçün bazar dəyəri nədir?
MRLN üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MRLN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MRLN aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
MRLN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MRLN ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MRLN qiyməti (ATL) nədir?
MRLN ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
MRLN ticarət həcmi nədir?
MRLN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 0,00 USD.
MRLN bu il daha da yüksələcək?
MRLN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MRLN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:43:14 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

