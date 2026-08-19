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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Movement üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Movement üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

MOVE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MOVE Qiymət Məlumatları

MOVE nədir

MOVE Whitepaper

MOVE Rəsmi Veb-saytı

MOVE Tokenomikası

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Bugünkü Movement (MOVE) texniki analizi

Bugünkü Movement (MOVE) texniki analizi

Movement analizi səhifəsi MOVE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Movement analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Movement (MOVE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,005958---6,46%-43,15%-64,14%
Movement qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Movement texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Movement anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 2
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 13Neytral 0Alış 1
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 2Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,00594
0,005938
R2
0,005938
0,005937
R1
0,005935
0,005935
PP
0,005933
0,005933
S1
0,00593
0,005932
S2
0,005928
0,00593
S3
0,005925
0,005928

Movement bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,47M
$2,56 M
$3,03 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,13 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,15 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,06M
7 günlük aktiv alışlar
$1,07 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,13 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Movement kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıMOVEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,03 M0,01
2026-08-18-$0,11 M0,01
2026-08-17-$0,04 M0,01
2026-08-16-$0,01 M0,01
2026-08-15-$0,17 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Movement haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Movement (MOVE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Movement qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
MOVE/USDT
$0,005958
$0,005958$0,005958
-1,30%
11.16M (USDT)
MOVE/USDC
$0,005943
$0,005943$0,005943
-1,75%
8.99M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

MOVE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MOVE
MOVE
USD
USD

1 MOVE = 0,005958 USD

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