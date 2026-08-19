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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, MORPHO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, MORPHO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

MORPHO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MORPHO Qiymət Məlumatları

MORPHO nədir

MORPHO Whitepaper

MORPHO Rəsmi Veb-saytı

MORPHO Tokenomikası

MORPHO Qiymət Proqnozu

MORPHO Qiymət Tarixçəsi

MORPHO Alış Bələdçisi

MORPHO / Fiat Valyuta Çevirən

MORPHO Spot

MORPHO USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü MORPHO (MORPHO) texniki analizi

Bugünkü MORPHO (MORPHO) texniki analizi

MORPHO analizi səhifəsi MORPHO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda MORPHO analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

MORPHO (MORPHO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$2,0475--+3,48%+2,50%+7,96%
MORPHO qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

MORPHO texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış MORPHO anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 0
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 0Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
2,0431
2,043
R2
2,043
2,0429
R1
2,0429
2,0429
PP
2,0428
2,0428
S1
2,0427
2,0427
S2
2,0426
2,0427
S3
2,0425
2,0426

MORPHO bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,05M
$1,53 M
$1,48 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,48 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,49 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,72 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,74 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

MORPHO kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıMORPHOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,37 M2,05
2026-08-18-$0,22 M2,19
2026-08-17$0,08 M2,12
2026-08-16-$0,06 M2,01
2026-08-15$0,04 M1,96

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

MORPHO haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də MORPHO (MORPHO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı MORPHO qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
MORPHO/USDT
$2,0475
$2,0475$2,0475
-6,38%
48.32K (USDT)
MORPHO/USDC
$2,045
$2,045$2,045
-6,49%
26.63K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

MORPHO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MORPHO
MORPHO
USD
USD

1 MORPHO = 2,0475 USD

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