Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Moo Deng üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Moo Deng üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

MOODENG Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MOODENG Qiymət Məlumatları

MOODENG nədir

MOODENG Rəsmi Veb-saytı

MOODENG Tokenomikası

MOODENG Qiymət Proqnozu

MOODENG Qiymət Tarixçəsi

MOODENG Alış Bələdçisi

MOODENG / Fiat Valyuta Çevirən

MOODENG Spot

MOODENG USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Moo Deng (MOODENG) texniki analizi

Bugünkü Moo Deng (MOODENG) texniki analizi

Moo Deng analizi səhifəsi MOODENG gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Moo Deng analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Moo Deng (MOODENG) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,03496---4,67%-5,85%-32,97%
Moo Deng qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Moo Deng texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Moo Deng anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 1
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03499
0,03498
R2
0,03498
0,03497
R1
0,03496
0,03497
PP
0,03496
0,03496
S1
0,03494
0,03494
S2
0,03493
0,03494
S3
0,03491
0,03493

Moo Deng bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,91M
$17,12 M
$18,03 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,06 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,07 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,14 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,14 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Moo Deng kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıMOODENGUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,02 M0,03
2026-08-18$0,01 M0,04
2026-08-17-$0,05 M0,04
2026-08-16$0,00 M0,04
2026-08-15-$0,02 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Moo Deng haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Moo Deng (MOODENG) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Moo Deng qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
MOODENG/USDT
$0,03496
$0,03496$0,03496
-1,82%
1.90M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

MOODENG / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MOODENG
MOODENG
USD
USD

1 MOODENG = 0,03496 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.