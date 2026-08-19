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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Mocaverse üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Mocaverse üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Mocaverse (MOCA) texniki analizi

Bugünkü Mocaverse (MOCA) texniki analizi

Mocaverse analizi səhifəsi MOCA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Mocaverse analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Mocaverse (MOCA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,007147---3,67%-15,62%-43,77%
Mocaverse qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Mocaverse texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Mocaverse anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 7
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 4Alış 10
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 3Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,00718
0,00718
R2
0,00718
0,00717
R1
0,00717
0,00717
PP
0,00717
0,00717
S1
0,00716
0,00716
S2
0,00716
0,00716
S3
0,00715
0,00716

Mocaverse bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,02M
$1,18 M
$1,20 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,10 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,11 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Mocaverse kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıMOCAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18-$0,03 M0,01
2026-08-17-$0,06 M0,01
2026-08-16-$0,06 M0,01
2026-08-15-$0,03 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Mocaverse haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Mocaverse (MOCA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Mocaverse qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
MOCA/USDT
$0,007132
$0,007132$0,007132
-0,76%
7.97M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

MOCA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MOCA
MOCA
USD
USD

1 MOCA = 0,007147 USD

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