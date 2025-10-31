Bugünkü canlı Marinade Finance qiyməti 0.1059 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MNDE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MNDE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Marinade Finance qiyməti 0.1059 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MNDE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MNDE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Marinade Finance Logosu

Marinade Finance qiyməti(MNDE)

1 MNDE / USD Canlı Qiyməti:

$0,1059
$0,1059$0,1059
-1,12%1D
USD
Marinade Finance (MNDE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:42:24 (UTC+8)

Marinade Finance (MNDE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,105
$ 0,105$ 0,105
24 saat Aşağı
$ 0,1111
$ 0,1111$ 0,1111
24 saat Yüksək

$ 0,105
$ 0,105$ 0,105

$ 0,1111
$ 0,1111$ 0,1111

$ 0,6674570026607753
$ 0,6674570026607753$ 0,6674570026607753

$ 0,028223705314342616
$ 0,028223705314342616$ 0,028223705314342616

+0,37%

-1,11%

-3,73%

-3,73%

Marinade Finance (MNDE) canlı qiyməti $ 0,1059. MNDE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,105 və ən yüksək $ 0,1111 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MNDE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,6674570026607753, ən aşağı qiyməti isə $ 0,028223705314342616 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MNDE son bir saat ərzində +0,37%, 24 saat ərzində -1,11% və son 7 gündə isə -3,73% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Marinade Finance (MNDE) Bazar Məlumatları

No.3751

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 65,63K
$ 65,63K$ 65,63K

$ 74,13M
$ 74,13M$ 74,13M

0,00
0,00 0,00

700.000.000
700.000.000 700.000.000

SOL

Marinade Finance üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 65,63K təşkil edir. MNDE üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 700000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 74,13M təşkil edir.

Marinade Finance (MNDE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Marinade Finance qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0012-1,11%
30 Gün$ -0,0226-17,59%
60 Gün$ +0,0159+17,66%
90 Gün$ +0,0159+17,66%
Bugünkü Marinade Finance Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün MNDE $ -0,0012 (-1,11%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Marinade Finance 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0226 (-17,59%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Marinade Finance 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə MNDE $ +0,0159 (+17,66%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Marinade Finance 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,0159 (+17,66%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Marinade Finance (MNDE) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Marinade Finance Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Marinade Finance (MNDE) Nədir?

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Marinade Finance MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Marinade Finance investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- MNDE steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Marinade Finance haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Marinade Finance satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Marinade Finance Qiymət Proqnozu (USD)

Marinade Finance (MNDE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Marinade Finance (MNDE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Marinade Finance üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Marinade Finance qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Marinade Finance (MNDE) Tokenomikası

Marinade Finance (MNDE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MNDE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Marinade Finance (MNDE) necə alınır?

Necə Marinade Finance alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Marinade Finance Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

MNDE Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Marinade Finance(MNDE) / VND
2.786,7585
1 Marinade Finance(MNDE) / AUD
A$0,160968
1 Marinade Finance(MNDE) / GBP
0,079425
1 Marinade Finance(MNDE) / EUR
0,091074
1 Marinade Finance(MNDE) / USD
$0,1059
1 Marinade Finance(MNDE) / MYR
RM0,443721
1 Marinade Finance(MNDE) / TRY
4,449918
1 Marinade Finance(MNDE) / JPY
¥16,2027
1 Marinade Finance(MNDE) / ARS
ARS$152,373156
1 Marinade Finance(MNDE) / RUB
8,465646
1 Marinade Finance(MNDE) / INR
9,384858
1 Marinade Finance(MNDE) / IDR
Rp1.736,065296
1 Marinade Finance(MNDE) / PHP
6,219507
1 Marinade Finance(MNDE) / EGP
￡E.5,001657
1 Marinade Finance(MNDE) / BRL
R$0,569742
1 Marinade Finance(MNDE) / CAD
C$0,147201
1 Marinade Finance(MNDE) / BDT
12,947334
1 Marinade Finance(MNDE) / NGN
153,255303
1 Marinade Finance(MNDE) / COP
$410,464164
1 Marinade Finance(MNDE) / ZAR
R.1,827834
1 Marinade Finance(MNDE) / UAH
4,446741
1 Marinade Finance(MNDE) / TZS
T.Sh.260,1963
1 Marinade Finance(MNDE) / VES
Bs23,4039
1 Marinade Finance(MNDE) / CLP
$99,7578
1 Marinade Finance(MNDE) / PKR
Rs29,880744
1 Marinade Finance(MNDE) / KZT
56,17995
1 Marinade Finance(MNDE) / THB
฿3,42057
1 Marinade Finance(MNDE) / TWD
NT$3,254307
1 Marinade Finance(MNDE) / AED
د.إ0,388653
1 Marinade Finance(MNDE) / CHF
Fr0,08472
1 Marinade Finance(MNDE) / HKD
HK$0,821784
1 Marinade Finance(MNDE) / AMD
֏40,542756
1 Marinade Finance(MNDE) / MAD
.د.م0,980634
1 Marinade Finance(MNDE) / MXN
$1,961268
1 Marinade Finance(MNDE) / SAR
ريال0,397125
1 Marinade Finance(MNDE) / ETB
Br16,282125
1 Marinade Finance(MNDE) / KES
KSh13,681221
1 Marinade Finance(MNDE) / JOD
د.أ0,0750831
1 Marinade Finance(MNDE) / PLN
0,387594
1 Marinade Finance(MNDE) / RON
лв0,464901
1 Marinade Finance(MNDE) / SEK
kr0,998637
1 Marinade Finance(MNDE) / BGN
лв0,178971
1 Marinade Finance(MNDE) / HUF
Ft35,536863
1 Marinade Finance(MNDE) / CZK
2,226018
1 Marinade Finance(MNDE) / KWD
د.ك0,0324054
1 Marinade Finance(MNDE) / ILS
0,344175
1 Marinade Finance(MNDE) / BOB
Bs0,731769
1 Marinade Finance(MNDE) / AZN
0,18003
1 Marinade Finance(MNDE) / TJS
SM0,97428
1 Marinade Finance(MNDE) / GEL
0,286989
1 Marinade Finance(MNDE) / AOA
Kz97,066881
1 Marinade Finance(MNDE) / BHD
.د.ب0,0398184
1 Marinade Finance(MNDE) / BMD
$0,1059
1 Marinade Finance(MNDE) / DKK
kr0,683055
1 Marinade Finance(MNDE) / HNL
L2,780934
1 Marinade Finance(MNDE) / MUR
4,816332
1 Marinade Finance(MNDE) / NAD
$1,823598
1 Marinade Finance(MNDE) / NOK
kr1,064295
1 Marinade Finance(MNDE) / NZD
$0,184266
1 Marinade Finance(MNDE) / PAB
B/.0,1059
1 Marinade Finance(MNDE) / PGK
K0,446898
1 Marinade Finance(MNDE) / QAR
ر.ق0,385476
1 Marinade Finance(MNDE) / RSD
дин.10,721316
1 Marinade Finance(MNDE) / UZS
soʻm1.275,903321
1 Marinade Finance(MNDE) / ALL
L8,856417
1 Marinade Finance(MNDE) / ANG
ƒ0,189561
1 Marinade Finance(MNDE) / AWG
ƒ0,19062
1 Marinade Finance(MNDE) / BBD
$0,2118
1 Marinade Finance(MNDE) / BAM
KM0,177912
1 Marinade Finance(MNDE) / BIF
Fr313,2522
1 Marinade Finance(MNDE) / BND
$0,13767
1 Marinade Finance(MNDE) / BSD
$0,1059
1 Marinade Finance(MNDE) / JMD
$16,932351
1 Marinade Finance(MNDE) / KHR
425,300754
1 Marinade Finance(MNDE) / KMF
Fr44,7957
1 Marinade Finance(MNDE) / LAK
2.302,173867
1 Marinade Finance(MNDE) / LKR
රු32,237019
1 Marinade Finance(MNDE) / MDL
L1,787592
1 Marinade Finance(MNDE) / MGA
Ar474,88737
1 Marinade Finance(MNDE) / MOP
P0,8472
1 Marinade Finance(MNDE) / MVR
1,62027
1 Marinade Finance(MNDE) / MWK
MK183,854049
1 Marinade Finance(MNDE) / MZN
MT6,76701
1 Marinade Finance(MNDE) / NPR
रु15,022974
1 Marinade Finance(MNDE) / PYG
751,0428
1 Marinade Finance(MNDE) / RWF
Fr153,6609
1 Marinade Finance(MNDE) / SBD
$0,871557
1 Marinade Finance(MNDE) / SCR
1,491072
1 Marinade Finance(MNDE) / SRD
$4,103625
1 Marinade Finance(MNDE) / SVC
$0,926625
1 Marinade Finance(MNDE) / SZL
L1,823598
1 Marinade Finance(MNDE) / TMT
m0,37065
1 Marinade Finance(MNDE) / TND
د.ت0,3111342
1 Marinade Finance(MNDE) / TTD
$0,716943
1 Marinade Finance(MNDE) / UGX
Sh368,9556
1 Marinade Finance(MNDE) / XAF
Fr59,9394
1 Marinade Finance(MNDE) / XCD
$0,28593
1 Marinade Finance(MNDE) / XOF
Fr59,9394
1 Marinade Finance(MNDE) / XPF
Fr10,9077
1 Marinade Finance(MNDE) / BWP
P1,41906
1 Marinade Finance(MNDE) / BZD
$0,212859
1 Marinade Finance(MNDE) / CVE
$10,073208
1 Marinade Finance(MNDE) / DJF
Fr18,7443
1 Marinade Finance(MNDE) / DOP
$6,795603
1 Marinade Finance(MNDE) / DZD
د.ج13,763823
1 Marinade Finance(MNDE) / FJD
$0,239334
1 Marinade Finance(MNDE) / GNF
Fr920,8005
1 Marinade Finance(MNDE) / GTQ
Q0,811194
1 Marinade Finance(MNDE) / GYD
$22,168047
1 Marinade Finance(MNDE) / ISK
kr13,2375

Marinade Finance Mənbəyi

Marinade Finance haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Marinade Finance Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Marinade Finance Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Marinade Finance (MNDE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MNDE qiyməti 0,1059 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MNDE / USD cari qiyməti nədir?
MNDE / USD cari qiyməti $ 0,1059 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Marinade Finance üçün bazar dəyəri nədir?
MNDE üçün bazar dəyəri $ 0,00 USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MNDE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MNDE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0,00 USD təşkil edir.
MNDE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MNDE ATH qiyməti olan 0,6674570026607753 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MNDE qiyməti (ATL) nədir?
MNDE ATL qiyməti olan 0,028223705314342616 USD dəyərinə endi.
MNDE ticarət həcmi nədir?
MNDE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 65,63K USD.
MNDE bu il daha da yüksələcək?
MNDE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MNDE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:42:24 (UTC+8)

Marinade Finance (MNDE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

MNDE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MNDE
MNDE
USD
USD

1 MNDE = 0,1059 USD

MNDE Ticarəti Edin

MNDE/USDT
$0,1059
$0,1059$0,1059
-1,02%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

