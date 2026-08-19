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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Momentum üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Momentum üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Momentum (MMT) texniki analizi

Bugünkü Momentum (MMT) texniki analizi

Momentum analizi səhifəsi MMT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Momentum analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Momentum (MMT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1635---18,25%-5,66%+25,19%
Momentum qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Momentum texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Momentum anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 21
Neytral 4
Alış 1
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:Güclü satışSatış 7Neytral 4Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1633
0,1632
R2
0,1632
0,1631
R1
0,1631
0,1631
PP
0,163
0,163
S1
0,1629
0,1629
S2
0,1628
0,1629
S3
0,1627
0,1628

Momentum bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,64M
$4,31 M
$4,95 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,04M
3 günlük aktiv alışlar
$0,29 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,26 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$1,55 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,57 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Momentum kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıMMTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,16
2026-08-18-$0,19 M0,17
2026-08-17-$0,28 M0,17
2026-08-16-$0,10 M0,18
2026-08-15-$0,11 M0,18

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Momentum haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Momentum (MMT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Momentum qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
MMT/USDT
$0,1635
$0,1635$0,1635
-3,30%
378.57K (USDT)
MMT/USDC
$0,1634
$0,1634$0,1634
-3,37%
325.07K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

MMT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MMT
MMT
USD
USD

1 MMT = 0,1635 USD

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