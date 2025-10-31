Bugünkü canlı MiL.k qiyməti 0.09573 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MLK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MLK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı MiL.k qiyməti 0.09573 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MLK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MLK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MiL.k qiyməti(MLK)

1 MLK / USD Canlı Qiyməti:

$0,09573
$0,09573$0,09573
-0,51%1D
USD
MiL.k (MLK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:41:48 (UTC+8)

MiL.k (MLK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,09561
$ 0,09561$ 0,09561
24 saat Aşağı
$ 0,10131
$ 0,10131$ 0,10131
24 saat Yüksək

$ 0,09561
$ 0,09561$ 0,09561

$ 0,10131
$ 0,10131$ 0,10131

$ 4,33902357
$ 4,33902357$ 4,33902357

$ 0,10089465963392259
$ 0,10089465963392259$ 0,10089465963392259

-0,89%

-0,51%

-4,75%

-4,75%

MiL.k (MLK) canlı qiyməti $ 0,09573. MLK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,09561 və ən yüksək $ 0,10131 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MLK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 4,33902357, ən aşağı qiyməti isə $ 0,10089465963392259 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MLK son bir saat ərzində -0,89%, 24 saat ərzində -0,51% və son 7 gündə isə -4,75% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

MiL.k (MLK) Bazar Məlumatları

No.492

$ 48,45M
$ 48,45M$ 48,45M

$ 53,21K
$ 53,21K$ 53,21K

$ 94,41M
$ 94,41M$ 94,41M

506,14M
506,14M 506,14M

986.245.419
986.245.419 986.245.419

986.245.419
986.245.419 986.245.419

51,31%

ARB

MiL.k üzrə cari Bazar Dəyəri $ 48,45M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 53,21K təşkil edir. MLK üzrə dövriyyədə olan təklif 506,14M, ümumi təklif isə 986245419 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 94,41M təşkil edir.

MiL.k (MLK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün MiL.k qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0004907-0,51%
30 Gün$ -0,03047-24,15%
60 Gün$ -0,05017-34,39%
90 Gün$ +0,04573+91,46%
Bugünkü MiL.k Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün MLK $ -0,0004907 (-0,51%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

MiL.k 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,03047 (-24,15%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

MiL.k 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə MLK $ -0,05017 (-34,39%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

MiL.k 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,04573 (+91,46%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

MiL.k (MLK) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi MiL.k Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

MiL.k (MLK) Nədir?

MiL.k MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC MiL.k investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- MLK steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə MiL.k haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız MiL.k satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

MiL.k Qiymət Proqnozu (USD)

MiL.k (MLK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? MiL.k (MLK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? MiL.k üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

MiL.k qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MiL.k (MLK) Tokenomikası

MiL.k (MLK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MLK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

MiL.k (MLK) necə alınır?

Necə MiL.k alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım MiL.k Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

MLK Aktivindən Yerli Valyutalara

1 MiL.k(MLK) / VND
2.519,13495
1 MiL.k(MLK) / AUD
A$0,1455096
1 MiL.k(MLK) / GBP
0,0717975
1 MiL.k(MLK) / EUR
0,0823278
1 MiL.k(MLK) / USD
$0,09573
1 MiL.k(MLK) / MYR
RM0,4011087
1 MiL.k(MLK) / TRY
4,0225746
1 MiL.k(MLK) / JPY
¥14,64669
1 MiL.k(MLK) / ARS
ARS$137,7401532
1 MiL.k(MLK) / RUB
7,6526562
1 MiL.k(MLK) / INR
8,4835926
1 MiL.k(MLK) / IDR
Rp1.569,3440112
1 MiL.k(MLK) / PHP
5,6222229
1 MiL.k(MLK) / EGP
￡E.4,5213279
1 MiL.k(MLK) / BRL
R$0,5150274
1 MiL.k(MLK) / CAD
C$0,1330647
1 MiL.k(MLK) / BDT
11,7039498
1 MiL.k(MLK) / NGN
138,5375841
1 MiL.k(MLK) / COP
$371,0456508
1 MiL.k(MLK) / ZAR
R.1,6522998
1 MiL.k(MLK) / UAH
4,0197027
1 MiL.k(MLK) / TZS
T.Sh.235,20861
1 MiL.k(MLK) / VES
Bs21,15633
1 MiL.k(MLK) / CLP
$90,17766
1 MiL.k(MLK) / PKR
Rs27,0111768
1 MiL.k(MLK) / KZT
50,784765
1 MiL.k(MLK) / THB
฿3,092079
1 MiL.k(MLK) / TWD
NT$2,9417829
1 MiL.k(MLK) / AED
د.إ0,3513291
1 MiL.k(MLK) / CHF
Fr0,076584
1 MiL.k(MLK) / HKD
HK$0,7428648
1 MiL.k(MLK) / AMD
֏36,6492732
1 MiL.k(MLK) / MAD
.د.م0,8864598
1 MiL.k(MLK) / MXN
$1,7738769
1 MiL.k(MLK) / SAR
ريال0,3589875
1 MiL.k(MLK) / ETB
Br14,7184875
1 MiL.k(MLK) / KES
KSh12,3673587
1 MiL.k(MLK) / JOD
د.أ0,06787257
1 MiL.k(MLK) / PLN
0,3503718
1 MiL.k(MLK) / RON
лв0,4202547
1 MiL.k(MLK) / SEK
kr0,9027339
1 MiL.k(MLK) / BGN
лв0,1608264
1 MiL.k(MLK) / HUF
Ft32,1241161
1 MiL.k(MLK) / CZK
2,0122446
1 MiL.k(MLK) / KWD
د.ك0,02929338
1 MiL.k(MLK) / ILS
0,3111225
1 MiL.k(MLK) / BOB
Bs0,6614943
1 MiL.k(MLK) / AZN
0,162741
1 MiL.k(MLK) / TJS
SM0,880716
1 MiL.k(MLK) / GEL
0,2594283
1 MiL.k(MLK) / AOA
Kz87,7451607
1 MiL.k(MLK) / BHD
.د.ب0,03599448
1 MiL.k(MLK) / BMD
$0,09573
1 MiL.k(MLK) / DKK
kr0,6174585
1 MiL.k(MLK) / HNL
L2,5138698
1 MiL.k(MLK) / MUR
4,3538004
1 MiL.k(MLK) / NAD
$1,6484706
1 MiL.k(MLK) / NOK
kr0,9620865
1 MiL.k(MLK) / NZD
$0,1665702
1 MiL.k(MLK) / PAB
B/.0,09573
1 MiL.k(MLK) / PGK
K0,4039806
1 MiL.k(MLK) / QAR
ر.ق0,3484572
1 MiL.k(MLK) / RSD
дин.9,6917052
1 MiL.k(MLK) / UZS
soʻm1.153,3732287
1 MiL.k(MLK) / ALL
L8,0058999
1 MiL.k(MLK) / ANG
ƒ0,1713567
1 MiL.k(MLK) / AWG
ƒ0,172314
1 MiL.k(MLK) / BBD
$0,19146
1 MiL.k(MLK) / BAM
KM0,1608264
1 MiL.k(MLK) / BIF
Fr283,16934
1 MiL.k(MLK) / BND
$0,124449
1 MiL.k(MLK) / BSD
$0,09573
1 MiL.k(MLK) / JMD
$15,3062697
1 MiL.k(MLK) / KHR
384,4574238
1 MiL.k(MLK) / KMF
Fr40,49379
1 MiL.k(MLK) / LAK
2.081,0869149
1 MiL.k(MLK) / LKR
රු29,1411693
1 MiL.k(MLK) / MDL
L1,6159224
1 MiL.k(MLK) / MGA
Ar429,282039
1 MiL.k(MLK) / MOP
P0,76584
1 MiL.k(MLK) / MVR
1,464669
1 MiL.k(MLK) / MWK
MK166,1978103
1 MiL.k(MLK) / MZN
MT6,117147
1 MiL.k(MLK) / NPR
रु13,5802578
1 MiL.k(MLK) / PYG
678,91716
1 MiL.k(MLK) / RWF
Fr138,90423
1 MiL.k(MLK) / SBD
$0,7878579
1 MiL.k(MLK) / SCR
1,3478784
1 MiL.k(MLK) / SRD
$3,7095375
1 MiL.k(MLK) / SVC
$0,8376375
1 MiL.k(MLK) / SZL
L1,6484706
1 MiL.k(MLK) / TMT
m0,335055
1 MiL.k(MLK) / TND
د.ت0,28125474
1 MiL.k(MLK) / TTD
$0,6480921
1 MiL.k(MLK) / UGX
Sh333,52332
1 MiL.k(MLK) / XAF
Fr54,18318
1 MiL.k(MLK) / XCD
$0,258471
1 MiL.k(MLK) / XOF
Fr54,18318
1 MiL.k(MLK) / XPF
Fr9,86019
1 MiL.k(MLK) / BWP
P1,282782
1 MiL.k(MLK) / BZD
$0,1924173
1 MiL.k(MLK) / CVE
$9,1058376
1 MiL.k(MLK) / DJF
Fr16,94421
1 MiL.k(MLK) / DOP
$6,1429941
1 MiL.k(MLK) / DZD
د.ج12,4420281
1 MiL.k(MLK) / FJD
$0,2163498
1 MiL.k(MLK) / GNF
Fr832,37235
1 MiL.k(MLK) / GTQ
Q0,7332918
1 MiL.k(MLK) / GYD
$20,0391609
1 MiL.k(MLK) / ISK
kr11,96625

MiL.k Mənbəyi

MiL.k haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi MiL.k Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: MiL.k Haqqında Digər Suallar

Bugünkü MiL.k (MLK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MLK qiyməti 0,09573 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MLK / USD cari qiyməti nədir?
MLK / USD cari qiyməti $ 0,09573 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
MiL.k üçün bazar dəyəri nədir?
MLK üçün bazar dəyəri $ 48,45M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MLK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MLK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 506,14M USD təşkil edir.
MLK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MLK ATH qiyməti olan 4,33902357 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MLK qiyməti (ATL) nədir?
MLK ATL qiyməti olan 0,10089465963392259 USD dəyərinə endi.
MLK ticarət həcmi nədir?
MLK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 53,21K USD.
MLK bu il daha da yüksələcək?
MLK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MLK qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:41:48 (UTC+8)

MiL.k (MLK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

MLK / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MLK
MLK
USD
USD

1 MLK = 0,09573 USD

MLK Ticarəti Edin

MLK/USDT
$0,09573
$0,09573$0,09573
-0,45%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

