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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Mira üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Mira üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Mira (MIRA) texniki analizi

Bugünkü Mira (MIRA) texniki analizi

Mira analizi səhifəsi MIRA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Mira analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Mira (MIRA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,03772---7,42%-2,69%-53,74%
Mira qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Mira texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Mira anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 16
Neytral 8
Alış 2
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 9Neytral 4Alış 1
Texniki göstəricilər:Güclü satışSatış 7Neytral 4Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03775
0,03774
R2
0,03774
0,03773
R1
0,03773
0,03773
PP
0,03772
0,03772
S1
0,03771
0,03771
S2
0,0377
0,03771
S3
0,03769
0,0377

Mira bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,22M
$1,07 M
$1,29 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,07 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,07 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,19 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,20 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Mira kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıMIRAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,04
2026-08-18-$0,02 M0,04
2026-08-17$0,01 M0,04
2026-08-16-$0,02 M0,04
2026-08-15-$0,04 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Mira haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Mira (MIRA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Mira qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
MIRA/USDT
$0,03772
$0,03772$0,03772
-1,32%
1.50M (USDT)
MIRA/USDC
$0,0377
$0,0377$0,0377
-1,41%
1.42M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

MIRA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MIRA
MIRA
USD
USD

1 MIRA = 0,03771 USD

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