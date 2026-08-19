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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Merlin Chain üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Merlin Chain üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

MERL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MERL Qiymət Məlumatları

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Bugünkü Merlin Chain (MERL) texniki analizi

Bugünkü Merlin Chain (MERL) texniki analizi

Merlin Chain analizi səhifəsi MERL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Merlin Chain analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Merlin Chain (MERL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01769---7,44%+3,63%-38,11%
Merlin Chain qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Merlin Chain texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Merlin Chain anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 18
Neytral 6
Alış 2
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 10Neytral 4Alış 0
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 2Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0177
0,01769
R2
0,01769
0,01769
R1
0,01769
0,01769
PP
0,01768
0,01768
S1
0,01768
0,01768
S2
0,01767
0,01768
S3
0,01767
0,01767

Merlin Chain bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,23M
$4,88 M
$5,11 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,13 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,14 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,34 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,33 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Merlin Chain kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıMERLUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,02
2026-08-18-$0,04 M0,02
2026-08-17$0,01 M0,02
2026-08-16-$0,03 M0,02
2026-08-15-$0,04 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Merlin Chain haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Merlin Chain (MERL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Merlin Chain qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
MERL/USDT
$0,01769
$0,01769$0,01769
-2,53%
3.76M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

MERL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MERL
MERL
USD
USD

1 MERL = 0,01769 USD

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