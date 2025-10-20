Just Memecoin qiyməti(MEMECOIN)
Just Memecoin (MEMECOIN) canlı qiyməti $ 0,0005017. MEMECOIN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0004641 və ən yüksək $ 0,0005319 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MEMECOIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, MEMECOIN son bir saat ərzində +1,00%, 24 saat ərzində -0,94% və son 7 gündə isə -37,38% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
SOL
Just Memecoin üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 54,97K təşkil edir. MEMECOIN üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Just Memecoin qiyməti dəyişikliklərini izləyin:
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ -0,000004761
|-0,94%
|30 Gün
|$ -0,0016493
|-76,68%
|60 Gün
|$ -0,0031913
|-86,42%
|90 Gün
|$ -0,0135883
|-96,44%
Bu gün MEMECOIN $ -0,000004761 (-0,94%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.
Son 30 gündə qiymət $ -0,0016493 (-76,68%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.
Baxış 60 günə genişləndirildikdə MEMECOIN $ -0,0031913 (-86,42%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.
90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0135883 (-96,44%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.
Just Memecoin (MEMECOIN) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?
İndi Just Memecoin Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.
A pure meme token on the Bonk platform, focused on meme culture with ultra-simple logic and no complex concepts—its core essence is memecoin itself.
Just Memecoin haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:
