Bugünkü canlı Just Memecoin qiyməti 0.0005017 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MEMECOIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MEMECOIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Just Memecoin Logosu

Just Memecoin qiyməti(MEMECOIN)

1 MEMECOIN / USD Canlı Qiyməti:

Just Memecoin (MEMECOIN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-20 13:29:34 (UTC+8)

Just Memecoin (MEMECOIN) Qiymət Məlumatları (USD)

Just Memecoin (MEMECOIN) canlı qiyməti $ 0,0005017. MEMECOIN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0004641 və ən yüksək $ 0,0005319 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MEMECOIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MEMECOIN son bir saat ərzində +1,00%, 24 saat ərzində -0,94% və son 7 gündə isə -37,38% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Just Memecoin (MEMECOIN) Bazar Məlumatları

SOL

Just Memecoin üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 54,97K təşkil edir. MEMECOIN üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.

Just Memecoin (MEMECOIN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Just Memecoin qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000004761-0,94%
30 Gün$ -0,0016493-76,68%
60 Gün$ -0,0031913-86,42%
90 Gün$ -0,0135883-96,44%
Bugünkü Just Memecoin Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün MEMECOIN $ -0,000004761 (-0,94%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Just Memecoin 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0016493 (-76,68%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Just Memecoin 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə MEMECOIN $ -0,0031913 (-86,42%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Just Memecoin 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0135883 (-96,44%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Just Memecoin (MEMECOIN) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Just Memecoin Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Just Memecoin (MEMECOIN) Nədir?

A pure meme token on the Bonk platform, focused on meme culture with ultra-simple logic and no complex concepts—its core essence is memecoin itself.

Just Memecoin MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Just Memecoin investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- MEMECOIN steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Just Memecoin haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Just Memecoin satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Just Memecoin Qiymət Proqnozu (USD)

Just Memecoin (MEMECOIN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Just Memecoin (MEMECOIN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Just Memecoin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Just Memecoin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Just Memecoin (MEMECOIN) Tokenomikası

Just Memecoin (MEMECOIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MEMECOIN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Just Memecoin (MEMECOIN) necə alınır?

Necə Just Memecoin alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Just Memecoin Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

MEMECOIN Aktivindən Yerli Valyutalara

Just Memecoin Mənbəyi

Just Memecoin haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Just Memecoin Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Just Memecoin (MEMECOIN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MEMECOIN qiyməti 0,0005017 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MEMECOIN / USD cari qiyməti nədir?
MEMECOIN / USD cari qiyməti $ 0,0005017 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Just Memecoin üçün bazar dəyəri nədir?
MEMECOIN üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MEMECOIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MEMECOIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
MEMECOIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MEMECOIN ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MEMECOIN qiyməti (ATL) nədir?
MEMECOIN ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
MEMECOIN ticarət həcmi nədir?
MEMECOIN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 54,97K USD.
MEMECOIN bu il daha da yüksələcək?
MEMECOIN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MEMECOIN qiymət proqnozuna baxın.
Just Memecoin (MEMECOIN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-19 17:50:26Sektor Yenilikləri
Kripto bazar əhval-ruhiyyəsi "həddindən artıq qorxu" zonasından çıxır, Qorxu və Tamahkarlıq İndeksi hazırda 29-da
10-19 14:26:41Sektor Yenilikləri
Kripto bazarı yan tərəfə ticarət edir, ümumi bazar kapitallaşması hazırda 3.723 trilyon dollar təşkil edir
10-19 04:16:21Sektor Yenilikləri
Son 7 Günün İctimai Blokçeyn Aktivliyi Reytinqi: Solana Birinci Yeri Qoruyub Saxlayır
10-18 16:36:53Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu və Tamahkarlıq İndeksi hazırda 23 səviyyəsində, hələ də ekstremal qorxu zonasında
10-18 09:33:00Sektor Yenilikləri
24 saatlıq qlobal likvidasiyalar 1.02 milyard dollara qalxır, Bitcoin iyulun əvvəlindən bəri ən aşağı qiymətə çatır
10-17 19:52:08Sektor Yenilikləri
İki ABŞ bankında qeyri-işlək kredit problemləri səbəbindən qlobal risk qaçınma tələbi artır

