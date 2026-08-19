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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Melania Meme üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Melania Meme üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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MELANIA Qiymət Məlumatları

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MELANIA Tokenomikası

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Bugünkü Melania Meme (MELANIA) texniki analizi

Bugünkü Melania Meme (MELANIA) texniki analizi

Melania Meme analizi səhifəsi MELANIA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Melania Meme analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Melania Meme (MELANIA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0725---1,62%-6,73%-23,75%
Melania Meme qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Melania Meme texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Melania Meme anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 0
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 0Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,07219
0,07218
R2
0,07218
0,07218
R1
0,07218
0,07218
PP
0,07217
0,07217
S1
0,07217
0,07217
S2
0,07216
0,07217
S3
0,07216
0,07216

Melania Meme bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,23M
$4,11 M
$4,35 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,09 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,09 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Melania Meme kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıMELANIAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,07
2026-08-18$0,00 M0,07
2026-08-17$0,01 M0,07
2026-08-16$0,01 M0,07
2026-08-15$0,01 M0,07

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Melania Meme haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Melania Meme (MELANIA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Melania Meme qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
MELANIA/USDT
$0,07282
$0,07282$0,07282
+3,62%
1.02M (USDT)
MELANIA/USD1
$0,0726
$0,0726$0,0726
+3,43%
802.86K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

MELANIA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MELANIA
MELANIA
USD
USD

1 MELANIA = 0,0725 USD

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