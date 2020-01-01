MAY (MAY) Tokenomikası

MAY (MAY) Məlumatları

Rəsmi Veb-sayt:
https://mayflower.fyi/
Whitepaper:
https://cdn.prod.website-files.com/680dd391ae58387b8b91fdb1/6852e6f356a3d9fe68c58db2_91a339a4aa4d006ea5bdaedbd03a0b18_Mayflower%20Whitepaper%20%28English%29.pdf
Block Explorer
https://solscan.io/token/FJz7ptUR1FwxSHbb8Sfd5Cn6Zt4TqucJZKLqU4n66gdq

MAY (MAY) Tokenomikası və Qiymət Analizi

MAY (MAY) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
Ümumi Təchizat:
Dövriyyədə Olan Təklif:
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
Cari Qiymət:
MAY (MAY) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

MAY (MAY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MAY token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

MAY tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq MAY tokenomikasını başa düşdünüzsə, MAY tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.